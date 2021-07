DIVERSIVO? Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, giovedì 8 luglio al Festival of Speed di Goodwood la seconda generazione di BMW Serie 2 Coupé si mostrerà senza veli e si racconterà in tutti gli aspetti del proprio carattere. Nel frattempo, i social network svolgono il proprio lavoro di spionaggio e gettano in pasto alla community un'immagine: finzione o realtà? Per il momento, il dubbio resta.



TROVA LE DIFFERENZE L'autenticità della fotografia comparsa su Instagram in questi giorni non è stata ancora confermata e il sospetto che si tratti di un rendering grafico è legittimo. Tuttavia, confrontando l'ipotetica nuova Serie 2 Coupé sfuggita al controllo dell'ufficio marketing di Monaco di Baviera con l'auto intravista nel corso degli ultimi mesi, in forma ufficiale e non, anche i minimi dettagli sembrano in effetti combaciare. Un briciolo di pazienza, e la foto leaked verrà cestinata e lascerà spazio al materiale istituzionale.

RWD Chiacchieratissima da oltre un anno a questa parte, nuova Serie 2 Coupé conserverà di base il telaio a trazione posteriore e si declinerà in una gamma di motorizzazioni turbo benzina a tre, quattro e sei cilindri, con una versione diesel che non è escluso possa rientrare in partita. Al vertice dell'offerta (in attesa di nuova M2 Coupé) sarà inizialmente M240i xDrive, forte di un 6 in linea da 374 cv snocciolati da trasmissione Steptronic Sport a 8 rapporti e governati da sistema di trazione integrale intelligente. Appena sotto, nuova BMW 230i Coupé esprimerà un 2 litri turbo da 245 cv e trazione esclusivamente ''rear wheel drive''. Riaggiorniamoci per il dossier completo, manca poco.