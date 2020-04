SCATTI RUBATI Dopo le foto trapelate nei giorni scorsi della BMW Serie 2 Coupé 2021 oggi ci misuriamo con un rendering che le dà maggior giustizia. Le foto spia infatti avevano svelato solo parzialmente il frontale e il posteriore dell'auto, coperta da un telo, lasciando ancora molto al caso. Questo rendering dell'artista Nikita Chuyko, apparso sul sito kolesa.ru, invece, ci dice molto di più.

IMMAGINANDO Essendo apparse foto solo del frontale e del posteriore della Serie 2 Coupé l'artista ha dovuto lavorare un po' di immaginazione riguardo al profilo laterale dell'auto. Ma d'altra parte è quello che ci si aspetta da un rendering, giusto? In questa realizzazione la nuova Serie 2 Coupé pare mantenere le proporzioni della vecchia, attingendo invece altrove per quanto riguarda elementi come la griglia e le prese d'aria anteriori o, posteriormente, per il profilo più allungato dei gruppi ottici e dei terminali di scarico.

MOTORI Se BMW ha già detto di non avere in programma una versione M della Serie 2 Gran Coupé, l'occasione buona per vedere una sigla M potrebbe essere proprio legata alla Coupé di oggi. Quel che si sa è che di base l'auto sarà una trazione posteriore con motore longitudinale (con xDrive e cambio automatico come optional) e che probabilmente verrà presentata al pubblico nel 2021, come modello 2022. I motori più quotati sono il quattro cilindri 230i e il sei cilindri M240i con un modello M2 che arriverà forse in seguito. Quanto a potenze c'è da aspettarsi qualcosa come 250 cavalli dalla 230i e circa 380 CV dalla M240i.