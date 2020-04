MOTORE MILD-HYBRID È da un po' di tempo che la BMW Serie 4 Coupé ha gli occhi puntati addosso. La nuova Serie 4 Coupé è stata avvistata durante i test prima e poi ritrovata sulla neve anche in versione Cabrio e ora cominciano ad arrivare le prime informazioni ufficiali. Per ora sarebbero confermate solo due varianti: la 430i e la M440i, ma dovrebbero arrivare in seguito anche la 420i, la 430d e la 435d. Sulla debuttante M440i xDrive Coupé troveremo una soluzione mild-hybrid, con il 3.0 litri turbo coadiuvato dall'alternatore a 48 V (che regala 11 CV extra): 374 CV in totale, trasmissione Steptronic Sport a 8 velocità e trazione integrale, naturalmente. Dati che, anche se non confortati da numeri ufficiali, promettono un netto miglioramento delle prestazioni rispetto al modello precedente.

PIÙ LUNGA LARGA E BASSA Derivata dalla Serie 3 ma notevolmente modificata: il passo della nuova Serie 4 sarebbe di 42 mm più lungo, per un totale di 2.851 mm, mentre sarebbe più bassa della Serie 3 di 57 mm. Per regalare alla Serie 4 Coupé un feeeling più sportivo sarebbe stata anche allargata di 23 mm. Sulla M440 si potrà contare, grazie al kit sospensioni M Sport (opzionale), di un'altezza di marcia inferiore di 10 mm.

MIGLIORA IL CX Con cinque diverse impostazioni di guida Adaptive, Eco, Comfort, Sport e Sport Plus la nuova Serie 4 promette una più ampia di caratteristiche di guida rispetto a prima, guadagnando in precisione e sicurezza. La Serie 4 Coupé promette affinamenti rispetto alla Serie 3 da cui deriva anche sul fronte aerodinamico. Dovremmo aspettarci, infatti, un miglioramento di 0,015 del Cx, il coefficiente di resistenza. Per tutto il resto dovremo aspettare ancora un po', ma certamente nel prossimo futuro ci saranno ulteriori novità.