L’ULTIMA ARRIVATA La Serie 2 Gran Coupé ha molto in comune con la Serie 1, a partire dalla piattaforma Faar con motore trasversale, trazione anteriore, schema multilink per le sospensioni posteriori e MacPherson per quelle anteriori. La più piccola delle Gran Coupé, misura 4.520 mm in lunghezza, 1.800 mm in larghezza e 1.420 mm in altezza. Il bagagliaio è da 430 litri, dotato di uno spazioso doppio fondo, i sedili posteriori si possono abbattere con frazionamento 40:20:40.

CHE STILE! La Serie 2 Gran Coupé ha il classico doppio rene anteriore da cui partono due nervature che si sviluppano lungo il cofano spiovente. I fanali anteriori a LED si prolungano verso i passaruota, quelli posteriori invece sono sempre a LED e dal design rastremato. Lateralmente la linea riprende quella delle altre Gran Coupé, con il gomito di Hofmeister nella zona del finestrino posteriore e le portiere senza cornice. Dietro, i montanti scendono verso una coda caratterizzata da un profilo piuttosto rastremato.

MOTORI, ALLESTIMENTI E PREZZI La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé parte da 32.000 euro, relativo alla versione base della 218i; l’altra versione a benzina disponibile per il nostro mercato è la M235i, la più performante, disponibile da 53.900 euro. Due le versioni diesel: la 216d e la 220d, quest'ultima con un prezzo di 41.500 euro. Oltre a quello base, saranno disponibili cinque allestimenti: Advantage, Business Advantage, Sport, Luxury e M Sport. Per sapere tutti i dettagli sulla nuova Serie 2 Gran Coupé, trovate tutto nel video presente nell'articolo.