Primo Contatto

FAMIGLIA AL COMPLETO La dinastia delle Gran Coupè è iniziata nel 2012 con la Serie 6, è continuata con la Serie 4 e lo scorso anno si è ampliata con la lussuosa Serie 8. A completare una famiglia che vuole combinare praticità e sportività ci ha pensato la “piccola” Serie 2 Gran Coupè. Presentata all’ultimo Los Angeles Auto Show, l’ultima berlina di casa BMW è un modello destinato a tutti i mercati - Nord America, Europa, Asia e Africa – e ad una clientela giovane e dinamica.

LOOK La Serie 2 Gran Coupè si presenta con il doppio rene nella zona anteriore - tratto distintivo delle attuali BMW - che si ispira alla più performante Serie 8: infatti la griglia ha uno sviluppo laterale più “appuntito” rispetto alla Serie 1. Dal doppio rene partono due nervature che si sviluppano lungo il cofano spiovente, mentre ai lati si fa più muscoloso così da raccordarsi elegantemente con i montanti. I fanali anteriori a LED si prolungano verso i passaruota, quelli posteriori invece (sempre a LED) sembrano ispirarsi a quelli rastremati della X4. Lateralmente invece la linea riprende quella delle altre Gran Coupè, per via del gomito di Hofmeister nella zona del finestrino posteriore e delle portiere senza cornice. Nella parte posteriore, i montanti scendono verso una coda caratterizzata da un profilo piuttosto rastremato.

GEMELLE DIVERSE Anche se si chiama Serie 2, la Gran Coupè ha tanto in comune con la Serie 1, a partire dalla piattaforma Faar con motore trasversale, trazione anteriore, schema multilink per le sospensioni posteriori e MacPherson per quelle anteriori. Tra gli optional c’è l’assetto adattivo e quello ribassato di 10 mm (pur sempre adattivo); per la versione M235i c’è anche un differenziale Torsen all’anteriore e lo sterzo sportivo. Sebbene sia la più piccola delle Gran Coupè, la nuova Serie 2 ha misure tutt’altro che compatte: 4.520 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza e 1.420 mm d’altezza. Nonostante la linea filante, il passo da 2.670 mm garantisce tanto spazio per i passeggeri posteriori e un bagagliaio da 430 litri dotato di uno spazioso doppio fondo. Per i carichi più voluminosi, la panchina posteriore si può abbattere con frazionamento 40:20:40.

AMBIENTE FAMILIARE L’unico tratto distintivo dell’abitacolo della Serie 2 Gran Coupè è l’illuminazione ad hoc sulle portiere e sulla plancia. Per il resto, la disposizione degli interni è la medesima della Serie 1 e delle altre BMW: volante a tre razze, Live Cockpit, touch screen al centro della plancia dove sono situati anche i comandi per l’aria condizionata e, più in basso, quelli del sistema infotelematico. Anche il tunnel centrale presenta la stessa suddivisione delle altre auto della Casa dell’Elica: a sinistra i tasti relativi alle impostazioni di guida, al centro il pomello del cambio, a destra i comandi dell’infotainment con sistema operativo BMW OS 7.0 abbinato al Gesture Control e al comando vocale BMW Personal Assistant. Anche gli aiuti alla guida sono di prim’ordine, con una lista quasi infinita: frenata d’emergenza con riconoscimento dei pedoni, Active Cruise Control, Lane Change Warning, Crossing Traffic Warning e avviso di collisione posteriore.

MOTORI, ALLESTIMENTI E PREZZI La nuova BMW Serie 2 Gran Coupè arriverà il prossimo 14 marzo e attaccherà il mercato con un prezzo di 32.000 euro, relativo alla versione base della 218i con motore tre cilindri da 140 CV. L’altra versione a benzina disponibile per il nostro mercato è la M235i, con trazione integrale xDrive, motore 2.0 quattro cilindri da 306 CV e un prezzo base di 53.900 euro. Due invece i propulsori diesel: il 216d da 116 CV e il 220d da 190 CV, quest’ultimo a partire da 41.500 euro. Grazie alla trazione anteriore o integrale, e ai diversi cambi disponibili (manuale o automatico a doppia frizione o convertitore di coppia) c’è una vasta possibilità di combinazioni per adattare al meglio la Serie 2 Gran Coupè alle proprie esigenze. Oltre a quello base saranno disponibili cinque allestimenti: Advantage, Business Advantage, Sport, Luxury e M Sport.

