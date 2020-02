RINNOVAMENTO A catturare lo sguardo su nuova BMW X6 è senza dubbio la nuova griglia a doppio rene, ancora più grande, tridimensionale, e a richiesta pure retroilluminata. Ad assicurare un’ottima illuminazione del percorso ci pensano i fari BMW Laserlight, capaci di vedere fino a 500 metri di distanza. Al posteriore, la doppia firma luminosa è più sottile e allungata fino alla sezione laterale della vettura, a sua volta equipaggiata di passaruota ben corazzati, a protezione di cerchi da 19 pollici – di serie – oppure di misura da 20, 21, fino a 22 pollici.

TUTTI I SEGRETI BMW X6 è attrezzata di cambio automatico Steptronic a 8 rapporti, e della trazione integrale xDrive. In caso di Offroad Package (le ''pistaiole'' M50d ed M50i escluse) è inoltre previsto come optional un differenziale posteriore a controllo elettronico e sospensioni pneumatiche che possono variare l’altezza della vettura fino a 80 mm. La trasmissione a quattro ruote motrici ripartisce la coppia fino al 100% al retrotreno. Per una gestione da manuale del rollio, tra gli accessori ci sono anche sospensioni con stabilizzatore attivo Adaptive M Professional ed Integral Active Steering.

COME VA? Salgo a bordo di un X6 motorizzato xDrive30d da 265 cv sprigionati dal 3 litri diesel 6 cilindri in linea mono-turbo, e da 620 Nm a 2.000 giri/min, che sembrano non curarsi di dover portare a spasso 2.185 kg. Le ruote prendono a centrifugare svelte già ad una pressione morbida al pedale destro, e in abitacolo il silenzio non viene mai interrotto, se non quando provo a pareggiare l'accelerazione registrata in scheda tecnica (0-100 km/h in 6,5 secondi). Ma è un rumore pieno, ben lontano dai diesel vecchio stile, tanto che ti accorgi di volare solo quando butti l'occhio al quadro, e la lancetta del tachimetro è già al di là dei limiti da Codice. Troppo breve il mio test drive per un verdetto secco sui consumi: BMW assicura che nel ciclo combinato non supereranno i 6,6 l/100 km. Tutti i dettagli li trovate nel nostro video e nell'approfondimento dedicato a BMW X6.