X HYBRID Parto gemellare in casa BMW, e trattasi di due maschietti in ottima salute e di genetica tutta particolare. X5 e X6 turbodiesel sposano il mild hybrid, e per la gamma X di Monaco è una novità assoluta. BMW X5 xDrive40d e X6 xDrive40d in vendita da maggio 2020, prezzi ancora ignoti ma a cavallo tra le motorizzazioni xDrive30d ed M50d: circa 80.000 euro per il ''SAV'' (X5), cifre maggiori di 5-6.000 euro per il ''SAC''. Ora, qualche cifra tecnica.

SUV ''A VELA'' La tecnologia diesel mild hybrid non è per l'Elica un territorio inesplorato: Serie 5 e Serie 3 già equipaggiano le rispettive edizioni 320d e 520d (berlina e Touring) di un sistema analogo, ma declinato su un motore di 2 litri. X5 e X6 MHEV prendono invece le mosse dal 6 cilindri in linea da 3 litri, per l'occasione elevato alla potenza di 340 cv (700 Nm di coppia) grazie al funzionamento bi-stadio del turbocompressore a geometria variabile. Un motorino elettrico da 11 cv prende il posto dell'alternatore starter e fornisce il proprio aiuto in fase di accensione, di accelerazione, inoltre anche durante la marcia costante (''coasting''). Ad alimentarlo, una batteria supplementare da 48 Volt, ricaricabile in frenata e decelerazione, ma anche convogliando nelle proprie celle parte dei cavalli del motore diesel. Il classico mild hybrid, dunque: niente autonomia 100% elettrica come una plug-in hybrid, ma nemmeno l'ansia di dover rigenerare il pacco batterie da esterno.

BENEFIT I consumi, infine: 6,4 -5,9 l/100 km l'intervallo entro il quale è omologata X5 xDrive40d, di qualche decimale inferiore quello relativo al Suv coupé (6,2-5,8 l/100 km). Medie paragonabili, o quasi, alle versione xDrive30d col 6 cilindri da 265 cv. Per contro, le performance sono superiori ed avvicinano quelle di X5 e X6 M50d: 0-100 km/h in 5,5 secondi. I benefici derivanti dall'omologazione ibrida completeranno il pacchetto dei vantaggi.