Autore:

Giorgio Sala, Lorenzo Centenari

ANTESIGNANA Quando è arrivata nel 2007 ha fatto molto discutere, ma ormai giunta alla terza generazione, BMW X6 si rinnova per riportarsi al vertice di un segmento che ha riscosso un successo inaspettato. Sua Maestà la Sport Active Coupè, così la definisce BMW, vuole difendersi dai competitor tedeschi (Porsche Cayenne Coupè, Mercedes GLE Coupè, Audi Q8) con una silhouette ancora più slanciata: più lunga di 26 mm (4.935 mm), più larga di 15 mm (2.004 mm), più bassa di 6 mm (1.696 mm). A sua volta il passo cresce a 2.975 mm (+42 mm).

INTERNI Con dimensioni esterne più generose arriva naturalmente anche maggiore spazio per gli interni, ora caratterizzati da un design ancora più moderno e più sportivo. Rispetto alla precedente versione, l'abitacolo è organizzato in modo da rendere il conducente ancor più al centro della scena. Nonostante ciò, nella fila posteriore i tre passeggeri possono viaggiare a loro agio, mentre il bagagliaio (580 litri), può arrivare fino a 1.530 litri complessivi con il divanetto posteriore (con frazionamento 40:20:40) abbattuto. La lista degli optional per gli interni della nuova X6 è davvero lunghissima: qui citiamo giusto la funzione massaggio e climatizzazione dei sedili anteriori, i portabicchieri termoelettrici, il tetto panoramico (di superficie maggiorata dell'83% rispetto a prima), l’impianto stereo Bowser&Wilkins Diamond 3D da 1.500 Watt.

ESTERNI Scendiamo da nuova X6 ed osserviamola da fuori. A catturare lo sguardo è senza dubbio la nuova griglia a doppio rene, ancora più grande, tridimensionale, e a richiesta pure retroilluminata, così da garantire un’importante presenza su strada anche di notte. Ad assicurare un’ottima illuminazione del percorso però ci pensano in ogni caso i fari BMW Laserlight, capaci di vedere fino a 500 metri di distanza, che nemmeno l'occhio umano. Al posteriore, la doppia firma luminosa è più sottile e allungata fino alla sezione laterale della vettura, a sua volta equipaggiata di passaruota ben corazzati, a protezione di cerchi da 19 pollici – di serie – oppure di misura da 20, 21, fino a 22 pollici.

TECNICA Ogni esemplare di nuova BMW X6 è attrezzata di cambio automatico Steptronic a 8 rapporti, e ovviamente di trazione integrale xDrive. In caso di Offroad Package (le ''pistaiole'' M50d ed M50i escluse) è inoltre previsto come optional un differenziale posteriore a controllo elettronico e sospensioni pneumatiche che possono variare l’altezza della vettura fino a 80 mm. La trasmissione a quattro ruote motrici ripartisce la coppia fino al 100% al retrotreno con assale a cinque bracci (all’anteriore, invece, un assale a doppio braccio oscillante). Per una gestione da manuale del rollio, tra gli accessori a pagamento ecco anche sospensioni con stabilizzatore attivo Adaptive M Professional ed Integral Active Steering (asse posteriore sterzante).

ASSISTENTI DI GUIDA Come BMW ci ha abituato da tempo, comparto tecnologico di prim’ordine. Al comando “Ciao BMW” si può accedere a numerose funzionalità, altrimenti gestibili attraverso il display da 12,3 pollici (la stessa diagonale del Virtual Cockpit) e dai pulsanti su plancia e tunnel centrale. Equipaggiamento ADAS da guida autonoma livello 2: cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia, monitoraggio angolo cieco. Fa il suo esordio su X6 l’assistente di retromarcia, funzione che aiuta il conducente all’uscita dei parcheggi e negli spazi ristretti.

MOTORI E PREZZI Prodotta come sempre nello stabilimento americano di Spartanburg (South Carolina), all'esordio nuova BMW X6 è disponibile in quattro motorizzazioni, due a gasolio e due a benzina. Uno specchietto facile facile da memorizzare.

• X6 xDrive30d: diesel, 6 cil. in linea, 2.993 cc, 265 CV, 620 Nm. 80.700 euro

• X6 xDrive40i: benzina, 6 cil. in linea, 2.998 cc, 340 CV, 450 Nm. 83.200 euro

• X6 M50d: diesel, 6 cil. in linea, 2.993 cc, 400 CV, 760 Nm. 105.300 euro

• X6 M50i: benzina, 8 cil. a V, 4.395 cc, 530 CV, 750 Nm. 107.300 euro

START YOUR ENGINE Siamo sul campo, un parco di nuove BMW X6 è lì che ci aspetta. Entro 24 ore, le nostre prime impressioni di guida. Non cambiate canale.