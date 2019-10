Autore:

Dario Paolo Botta

3° GENERAZIONE A poche settimane dall'inizio del Salone dell’auto di Los Angeles, si alza il sipario sulla nuova BMW X6. Non ci troviamo al cospetto di un semplice SUV, ma di un SAC (Sport Activity Coupé), come lo chiamano a Monaco di Baviera. Noi lo avevamo visto in anteprima durante il Salone di Francoforte 2019 (qui il video). Il debutto di BMW X6 e della variante X6 M Competition avviene in concomitanza con il lancio di BMW X5 e di BMW X5 M Competition, versioni a tetto alto che ritroveremo alla kermesse californiana. La III generazione di BMW X6 si mostra al pubblico con una serie di interessanti novità a livello estetico e con un design rivisitato ancor più nerboruto e massiccio.

FORME MASSICCE All’anteriore, oltre all’inconfondibile calandra a doppio rene, compaiono prese d’aria ampie pensate appositamente per migliorare la gestione delle temperature. Gli specchietti assumono un profilo più aerodinamico per ridurre ancor di più la resistenza al moto, mentre i paraurti risultano gonfi e voluminosi. La nuova BMW X6 monta di serie cerchi da 21”, a richiesta da 22”. La principale differenza con BMW X5 sta al posteriore: i montanti picchiano infatti verso il fondo con linee da classica sportiva coupé.

ANIMO RUGGENTE A spingere la nuova BMW X6 il motore biturbo V8 da 4,4 litri di cilindrata, derivato da BMW M5 e M8. La potenza complessiva è di 600 CV, che diventano 625 CV sulla versione X6 M Competition, per una coppia massima, su entrambe le versioni, di 750 Nm. Le performance sono di rilievo con uno scatto 0-100 km/h bruciato in 3,9 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Per i più coraggiosi è possibile richiedere un’apposita modifica in grado di far balzare la top speed a 280 km/h.

MECCANICA SUPERBA Su BMW X6 troviamo inoltre un cambio automatico ZF a 8 rapporti, abbinato alla trazione integrale M XDrive, con differenziale BMW Active M. Le sospensioni adattive regolabili elettronicamente e il servosterzo M Servotronic, promettono comfort e piacere di guida da vera ammiraglia. BMW X6 e BMW X5 arriveranno sul mercato ad aprile 2020, a Monaco di Baviera restano invece abbottonati sui prezzi dei due SUV, considerate però che per portarsi a casa la versione attuale di BMW X6 dovete sborsare qualcosa come 80.700 euro.