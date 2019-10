Autore:

Giulia Fermani

DUE RENDERING PER LA BMW CONCEPT 4 Da quando l’hanno presentata al pubblico in occasione dello scorso Salone di Francoforte la Bmw Concept 4 ha fatto parecchio discutere per il suo design azzardato. Piaciuto o no, trattandosi di un nuovo concept di una Casa blasonata, i primi rendering che ne propongono versioni rivedute e corrette non hanno tardato ad arrivare. X-Tomi Design, ad esempio, l’ha immaginata nelle versioni wagon e cabriolet che vi proponiamo qui sotto.

I RENDERING: WAGON E CABRIOLET La moda dei rendering non risparmia nessuno: dopo le versioni giardinetta di Ferrari FF, diventata poi GTC4 Lusso, Porsche Panamera Sport Turismo e Tesla Model S è ora il turno di Bmw Concept 4 di finire sotto la penna virtuale di un designer. Gli schizzi di X-Tomi design, che immagina la futura Serie 4 2021 in versione wagon e cabriolet, hanno attirato l'attenzione del web. Gli appassionati di auto apprezzano sempre molto le shooting brake e questa wagon sportiva a due porte è fatta molto bene ma è la versione cabiro in particolare a non sembrare troppo inverosimile. Unica pecca della Bmw 4 Convertible Concept? Sfoggia ancora la controversa griglia anteriore che potrebbe non convincere il pubblico come è successo per il modello originale Bmw. E voi, cosa ne pensate? Wagon o cabriolet? Faites vos jeux.

LA CONCEPT DI FRANCOFORTE Gli stilemi della concept di Francoforte mettono in scena il futuro del design Bmw: profilo pulito, linea di cintura alta e netta scalfatura sulla portiera ad accentuare il dinamismo del design. A scatenare i dubbi degli appassionati, però, è stato soprattutto il frontale della Bmw Concept 4: dominato dal doppio rene, è ora sempre più grande e con contorno segmentato. Non cambia nel rendering immaginato da X-Tomi Design il taglio affilato dei gruppi ottici, molto sottili e basati sulla tecnologia laser che ben si armonizzano con gli specchi retrovisori, a loro volta sottili e squadrati.