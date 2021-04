A PASSEGGIO Dopo gli scatti “rubati” nei rigorosi test al Nürburgring, il prototipo di BMW Serie 2 Coupé si concede una più tranquilla passeggiata per le vie di Monaco di Baviera, vicino al quartier generale della casa, per saggiare le doti stradali della nuova due porte tedesca. In questi mesi l’auto ha perso un po’ di camuffature in plastica, e possiamo farci un’idea un po’ più precisa di come sarà la nuova BMW Serie 2 Coupé 2021.

NASO “NORMALE” La prima, buona notizia, almeno per i detrattori del nuovo look delle sportive BMW, è che i due reni della calandra anteriore manterranno lo stile più discreto del modello attuale. Per il resto, in realtà, la nuova generazione della Serie 1 con la coda rappresenta un’evoluzione del modello attuale, senza enormi stravolgimenti. Sotto le camuffature vediamo minigonne particolarmente accentuate, e una coda con doppio scarico e un cenno di spoiler sul baule, segno che quella in circolazione potrebbe essere un allestimento più sportivo. Piccolo dettaglio: le maniglie sono a filo della carrozzeria, seguendo lo stile di modelli come l’elettrica BMW i4, presentata un mesetto addietro.

MOTORI E TRAZIONE BMW tiene ancora sotto completo riserbo tutto quel che riguarda motori e trazione, ma sappiamo già che la nuova Serie 2 Coupé sarà sviluppata sul pianale CLAR, e per questo avrà la trazione posteriore (e non anteriore, come la Gran Coupé). Molto probabile la conferma del duemila quattro cilindri della 230i M con potenza di 252 CV, così come quella del tremila sei cilindri da 340 CV, da cui potrebbe derivare anche la versione sportiva M2 da 400 e passa cavalli.

QUANDO ARRIVA Al momento non c’è ancora una data ufficiale di presentazione della nuova BMW Serie 2 Coupé, o di arrivo nelle concessionarie. A meno di ritardi e posticipi legati all’emergenza sanitaria, ci aspettiamo che l’auto debutti in qualche diretta streaming entro la fine del 2021, per poi essere arrivare sulle strade di tutto il mondo all’inizio del prossimo anno.