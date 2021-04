RIECCOLO L’ultima volta che abbiamo visto il prototipo camuffato del nuovo BMW X1 era settembre, quando ancora si aggirava per le strade della Germania. Adesso che la commercializzazione si fa più vicina, è il momento di scendere in pista e testare le capacità dinamiche del nuovo SUV compatto tedesco (che arriverà anche in versione elettrica, chiamata iX1, pizzicata proprio qualche giorno fa).

MOTORI La gamma delle motorizzazioni termiche dovrebbe ricalcare quella attuale, con propulsori a benzina e gasolio e potenze che vanno dai 136 ai 190 CV. Praticamente certa anche la riconferma della propulsione ibrida plug-in da 220 CV, con il tre cilindri 1.5 termico da 125 CV che affianca un motore elettrico da 95 CV. La vera novità di questa generazione, almeno sotto il cofano, riguarda il debutto della versione 100% elettrica, di cui però non abbiamo ancora nessuna specifica ufficiale. La trazione sarà anteriore sui modelli meno potenti, e integrale xDrive su quelli più performanti.

COME CAMBIA Per quanto riguarda il frontale, BMW ha deciso di mantenere il look della famiglia di SUV, con la griglia anteriore ancora più larga, e non stretta e sottile come visto sulle sue recenti coupé sportive. Il disegno delle fiancate è nascosto, nel prototipo fotografato in questi giorni, da alcuni pannelli che ricoprono la carrozzeria (poi ricoperti con le consuete camuffature). Cambiano però le maniglie, che sono annegate nella carrozzeria e non sporgenti come nel modello attuale. Le luci posteriori appaiono leggermente più affusolate, e il disegno interno di forma diversa, ma quelli montati sul muletto potrebbero essere gruppi ottici provvisori.

COME SARÀ FATTA DENTRO Pur senza cambiare l’impostazione generale degli abitacoli di BMW, possiamo aspettarci un alleggerimento per quanto riguarda linee e materiali, più in linea con le tendenze attuali e con quanto già visto sul nuovo iX3: aspettiamoci quindi un nuovo schermo dell’infotainment a sbalzo, strumentazione digitale e molti tasti fisici rimpiazzati da pulsanti su schermi touch.

QUANDO ARRIVA Nessuna fretta, comunque: il nuovo SUV compatto BMW X1 è previsto solo per il 2022.