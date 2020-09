LAVORI IN CORSO Il lancio è previsto solo per il 2022, ma i nostri fotografi hanno già catturato in azione i prototipi della nuova BMW X1 di terza generazione. Sotto la pelle, la prossima X1 utilizzerà una piattaforma a trazione anteriore, con la possibilità di avere la trazione integrale xDrive sulle versioni più performanti.

ANCHE ELETTRICA E FORSE PLUG-IN Lato motori, da un lato fonti ufficiali hanno già confermato l'arrivo della BMW iX1 elettrica, che verrà allestita su un pianale ancora differente rispetto alle versioni con motore tradizionale. Fonti non ufficiali danno invece quasi certo che in gamma entrerà anche una variante plug-in hybrid.

L'AUTO DELLE FOTO Non sembra questo il caso del prototipo che vedete ritratto nelle nostre foto spia. Infatti ha un solo bocchettone di rifornimento e manca l'etichetta obbligatoria per identificare i veicoli elettrici in fase di collaudo. Ecco perché qui, sotto al cofano, potrebbe esserci un motore turbo a tre o quattro cilindri Diesel o benzina.

PRENDE LE DISTANZE DALLA SERIE 4 Davanti, la griglia della X1 appare ben sviluppata in larghezza: non ha il design alto e stretto che tanto fa discutere sull'ultima BMW Serie 4 Coupé. Certo la griglia che vediamo non è quella definitiva e le nostre fonti indicano come probabile che il doppio rene, nelle future BMW X1 di serie, sia formato da due elementi in qualche modo collegati anziché separati.

SI NASCONDE BENE Lungo i lati ci sono alcuni sottili pannelli di falsa carrozzeria sotto le camuffature, che nascondono la vera superficie delle portiere: impossibile, per il momento, indovinare l'andamento delle scalfature e dei giochi di luce. E pure il taglio del finestrino posteriore all'attaccatura del montante (il cosiddetto angolo o gomito di Hofmeister) è ben nascosto.

DETTAGLI IN VISTA Ciò che si nota è invece che la X1 2022 avrà maniglie delle porte a filo della carrozzeria, del tipo a sollevamento: simili a quelle montate sulla nuova BMW Serie 2 Active Tourer, sulla crossover elettrica i4 e sull'attesa iNext. Il posteriore sembra caratterizzato da gruppi ottici meno sviluppati in altezza rispetto agli attuali e sono evidenziati da una profonda scalfatura.

GLI INTERNI Per gli interni della nuova BMW X1 2022 ci aspettiamo un design minimalista simile a quello della Serie 2 Active Tourer di seconda generazione: pochi pulsanti, plancia molto pulita, strumentazione completamente digitale e uno schermo per l'infotainment a centro plancia non integrato, ma indipendente. Ma il debutto, e tutte le conferme del caso, sono ancora lontani.