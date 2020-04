RESTYLING IN ARRIVO Introdotta nel 2014, BMW 2 Active Tourer è stata la prima macchina prodotta a Monaco di Baviera con trazione anteriore. Quella che agli appassionati del marchio apparve allora come una vera e propria eresia si è trasformata nel tempo in un modello affermato nel settore delle piccole monovolume. Entro la fine dell’anno, o più probabilmente all’inizio del 2021, dovrebbe arrivare il restyling di metà carriera. Ecco le ultime foto spia, scattare nel Nord Europa, a un centinaio di km dal Circolo Polare Artico.

COM’È All’esterno le dimensioni dell’auto non si discostano eccessivamente da quelle del modello attualmente in commercio, anche se il passo appare leggermente allungato e il design maggiormente votato alla sportività, con una griglia anteriore un po’ più ampia e fari più affusolati, che proseguono lungo la fiancata. Gli specchietti retrovisori si “spostano” dai montanti alla portiera.

MOTORI La piattaforma della nuova BMW 2 Active Tourer dovrebbe essere la FAAR per le auto a trazione anteriore del gruppo, e che ha debuttato lo scorso maggio sul restyling della Serie 1. Tra i miglioramenti attesi, una riduzione del peso complessivo e la compatibilità con propulsori elettrificati, compresi quelli plug-in. Non sappiamo al momento quali saranno le motorizzazioni di questo modello, ma possiamo facilmente immaginare che - almeno inizialmente - verranno riproposti quelli già a listino, ossia il 1.5 e il 2.0 benzina da 109/140 CV e 192 CV rispettivamente, la plug-in ibrida da 224 CV, e i 1.5 e 2.0 turbodiesel da 116 CV e 150/190 CV rispettivamente. Per quest’ultimo motore, attesa anche la versione xDrive a trazione integrale.

E LA GRAND TOURER? Mentre la monovolume più compatta è in piena fase di test, il destino della versione più lunga, quella con tre file di sedili, è più incerto. Le famiglie numerose si stanno spostando sempre più spesso sui SUV a sette posti, e con ogni probabilità la BMW Serie 2 Gran Tourer non verrà rinnovata per il 2021.