OFFERTA LANCIO SULLA BMW X1 XDRIVE25e

Lancio digitale per l’arrivo della Nuova BMW X1 xDrive25e, la versione plug-in hybrid del suv compatto tedesco. Per l'occasione, la Casa di Monaco propone un'interessante offerta lancio: i clienti che prenoteranno online una delle 30 BMW X1 plug-in hybrid sul sito bmw.it avranno in omaggio la BMW Wallbox Plus, per la ricarica domestica. Non manca l'offerta del noleggio a lungo termine Alphabet, che ai suddetti propone la possibilità di guidare la nuova BMW X1 a 499 euro al mese per 36 mesi mesi o 30.000 chilometri, con un canone comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione dei servizi assicurativi.

Lunga 4,45 metri, la BMW X1 xDrive25e è un SUV con un bagagliaio che va da 450 a 1.470 litri di capacità. La trazione è integrale e il cambio un automatico Steptronic a 6 rapporti. La potenza di 220 CV e i 385 Nm di coppia le permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e di raggiungere i 193 km/h. Ma più importante di tutto, la batteria agli ioni di litio posta sotto i sedili posteriori le consente un'autonomia fino a 57 km nella marcia a emissioni zero e si ricarica in 3,2 ore, dice BMW.

Di seguito tutte le condizioni della soluzione con noleggio a lungo termine:

BMW X1 xDrive25e xLine con soluzione di Noleggio Alphabet

A partire da 499 euro al mese IVA inclusa

36 mesi - 30.000 km

Anticipo 6.700 euro IVA inclusa

Optional: Cerchi in lega da 19'', Pacchetto Business Plus e Vernice Metallizzata

L’importo dell’Ecobonus, pari a 1.500 euro, è compreso nell’offerta

Validità offerta per ordini effettuati entro il 30/06/2020

Servizi inclusi:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria presso Centri BMW Service

- Tassa di proprietà ove dovuta, Immatricolazione e Messa su Strada

- Copertura assicurativa RCA massimale 26.000.000 euro con penalità 500 euro

- Tutela conducente PAI con massimale di 55.000 euro

- Limitazione di responsabilità per incendio/furto con penale di 3.000 euro

- Copertura danni, atti vandalici ed eventi naturali con penale a 3.000 euro

Se 30 auto vi semrbano poche, anche il tempo per approfittarne stringe, visto che l’offerta a esse relative è valida fino al 30 giugno, termine entro il quale va finalizzata la prenotazione online va finalizzata. Funziona così: sull'apposita pagina del sito BMW si sceglie una delle configurazioni previste per il modello e si decide in quale concessionaria BMW perfezionare l’acquisto e, successivamente, ritirare l’auto.