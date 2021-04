PER LA FUTURA X1 BMW PENSA ALL’ELETTRICO Ad affiancare il nuovo SUV 100% elettrico iX3 appena entrato nei listini di BMW, uno dei prossimi modelli a batterie nell’agenda del costruttore tedesco sarà la più piccola BMW iX1. Dopo le prime indiscrezioni dello scorso anno, ecco ora le immagini che ci mostrano un prototipo durante i collaudi nei dintorni della sede a Monaco di Baviera. L'iX1 sarà una versione completamente elettrica della futura X1 e sarà costruita sfruttando la piattaforma FAAR di seconda generazione. Quella FAAR 2 che potrà sostenere un'architettura a trazione anteriore e che sarà abbastanza flessibile da ospitare propulsori a combustione interna, ibridi oppure completamente elettrici. Parte della prossima gamma X1 vedrà quindi un ampliamento dell’offerta verso l’elettrificazione parziale oppure completa e queste nuove foto spia confermano i rumor che arrivano dalla Germania. Il muletto della X1 BEV indossa una ancora mimetizzazione massiccia, ma vederlo marciare su strada significa che lo sviluppo prosegue a passo svelto anche se per la presentazione del modello definitivo dovremo aspettare ancora un po’ di tempo.

DETTAGLI DI STILE INCONFONDIBILI Osservando meglio le caratteristiche del prototipo pizzicato in Germania, possiamo pensare che l'iX1 sarà definito da alcuni dettagli chiave che identificano subito le BMW “i”, compresi i pannelli neri lucidi al posto della griglia a doppio rene che caratterizza tutte le BMW con motore convenzionale e una serie di finiture blu per identificare la sua ispirazione a zero emissioni.

STESSO MOTORE ELETTRICO DELLA IX3? I dettagli per il propulsore elettrico dell'iX1 sono ancora lontani dall'essere comunicati in via ufficiale, ma possiamo aspettarci una configurazione simile a quella trovata sulla iX3. Se così sarà, troveremo una struttura con motore singolo montato sull'asse posteriore. Nella iX3, quella configurazione, abbinata a un pacco batteria da 74 kWh (80 kWh lordi), eroga 210 kW/286 CV e 400 Nm con un tempo dichiarato nello scatto da 0 a 100 km/h di 6,8 secondi. Per la iX3 la Casa tedesca garantisce un'autonomia fino a 460 chilometri con un consumo medio di 18,6 kWh/100 km. Poiché la iX1 avrà dimensioni e peso leggermente ridotti, l’autonomia complessiva potrebbe migliorare un po’. Come accennato, lo sviluppo della iX1 procede rapidamente e il nuovo modello potrebbe fare il suo debutto ufficiale alla fine del 2021 o all'inizio del 2022, non molto tempo dopo il lancio del SUV X1 di prossima generazione.