HOMBRE VERTICAL Non c'è due senza tre, e nuova X8 vien da sé. Non fossero bastati gli indizi raccolti i mesi scorsi, ora l'imminente uscita di un SUV BMW talmente immenso da fare ombra persino a un super massimo come X7 migra dallo status di rumor a quello di notizia vera e propria. Per la terza volta, ecco dall'Anello Nord del Nurburgring un esemplare - vedi fotogallery - del futuro centroboa di gamma BMW. E per la prima volta, ecco il layout degli scarichi. Due coppie di terminali, ma due coppie curiosamente disposte in senso verticale. Non affiancati, ma sovrapposti. Grande e grosso sì, banale no.

MANTENIAMO LE DISTANZE Il nome X8 non è ancora stato confermato da BMW, tuttavia che il SUV in foto non sia il prototipo di una nuova edizione di X7 in salsa SUV coupé è piuttosto evidente. Differente il design sia del cofano, sia delle prese d'aria inferiori, mentre anche i fari sembrano essere posizionati più in basso: in comune con X7 sarà semmai la maxi griglia a doppio rene, ma il modello avrà la propria individualissima identità. Esterni a parte, poco ancora si sa invece di interni (abitacolo a 7 posti? Oppure a soli 4 posti, stile cabina di first class?) e motorizzazioni. Un adesivo sul retro suggerisce come il muletto utilizzi un propulsore elettrificato, con ogni probabilità di tipologia ibrida plug-in, schema che con ogni probabilità verrà riassunto dalla sigla X8 M45e (la divisione M è parte attiva del processo di sviluppo del modello). Tempi di arrivo sul mercato? Il reveal entro il 2021, la commercializzazione dal 2022. Dove? Cina e USA sembrano la sua destinazione naturale. Per ragioni di immagine, possibile in ogni caso anche l'ingresso nei listini europei.