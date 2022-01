BMW iX M60: la sportività elettrica fatta SUV, secondo Monaco

In occasione del CES 2022 di Las Vegas, BMW presenta iX M60, versione ancor più performante del suo premium SUV full-electric (qui la nostra prova). Con 619 CV di potenza di picco e una coppia di 1.015 Nm in modalità Sport (1.100 Nm con Launch Control inserito), l’ultima creazione di Monaco di Baviera si avvale di sospensioni specifiche M. iX M60 scatta da 0 a 100 orari in soli 3,8 secondi, raggiungendo una velocità massima di 250 km/h. L'autonomia dichiarata da BMW nel ciclo d’omologazione WLTP è di 566 km.

BMW iX M60: il 3/4 anteriore

LOOK SPORTIVO Proporzioni possenti, design audace e dettagli ben definiti caratterizzano il look esterno di BMW iX M60. Le pinze freno blu con logo M, i cerchi da 22 pollici, la BMW Individual Titanium Bronze Exterior Line e le finiture sui pannelli laterali anteriori contribuiscono a donare alla BMW iX M60 un autentico carattere sportivo. L'interno spazioso, dallo stile ricercato consente di godere appieno del rinomato comfort made in BMW. I sedili multifunzione con poggiatesta integrati, il grande BMW Curved Display, il volante esagonale e il rivestimento del tetto color antracite accrescono poi la sensazione lusso.

VEDI ANCHE

BMW iX M60: il logo M

MASSIMA TECNOLOGIA Il sistema multimediale iDrive potenzia l'interazione tra conducente e veicolo permettendo un dialogo naturale tra i due. L'interfaccia si basa sul nuovo BMW Operating System 8 ed è stato progettato con un focus sulla funzione touch del nuovo BMW Curved Display e sulla comunicazione vocale. I Remote Software Upgrades offrono inoltre la possibilità di installare da remoto (Over-The-Air) nuove e migliori funzionalità del veicolo. La navigazione con il sistema cloud-based BMW Maps e il Control Display con Augmented Reality Video assicurano poi una pianificazione rapida e precisa del percorso e una perfetta guida nel traffico, grazie anche allo standard 5G per la trasmissione dei dati.

BMW iX M60: gli interni

ALL'AVANGUARDIA Il debutto di BMW iX M60 (qui il nostro approfondimento) rappresenta un importante traguardo nella storia del marchio tedesco. La Sport Utility dell’Elica segna infatti l’ingresso del brand di Monaco di Baviera nel segmento delle vetture elettriche ad alte prestazioni. Il sofisticato sistema di controllo della trazione integrale, insieme alla limitazione dello slittamento delle ruote tramite attuatori altamente reattivi e sospensioni a doppio asse garantiscono un’esperienza di guida degna delle migliori sportive M. BMW iX 60 si avvale di un telaio in alluminio con gabbia di resina rinforzata e carbonio (CFRP) per il tetto. Le sezioni laterali e posteriori dell’auto sfruttano invece un mix di materiali che combina una maggiore rigidità con un peso ottimizzato.

BMW iX M60: il 3/4 posteriore

EQUILIBRIO PERFETTO Le prestazioni, l'efficienza e l'autonomia di BMW iX M60 beneficiano inoltre di un’aerodinamica ottimizzata, con un Cx di 0,26. La batteria ad alto voltaggio da 111,5 kWh, posizionata nel sottoscocca, abbassa il centro di gravità del veicolo, garantendo una spiccata maneggevolezza e una distribuzione equilibrata del carico sugli assi. La ricarica in corrente continua (DC) a 200 kW consente di recuperare fino a 150 km di autonomia in circa dieci minuti. Il lancio sul mercato di BMW iX M60 è atteso per giugno 2022, con prezzi ancora tutti da svelare.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/01/2022