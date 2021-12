BMW accelera sui Volt: arriva la super iX griffata Motorsport

SUV A ZERO EMISSIONI ULTIMA FRONTIERA? L’arrivo sul mercato della BMW iX è stata l’occasione per lanciare nuovamente uno sguardo sul futuro dei SUV elettrici di segmento premium della Casa tedesca, che con questo modello ha, di fatto, inaugurato una nuova era del lusso a zero emissioni. Uno sport utility grande, super confortevole, rifinito in maniera impeccabile e dalle ottime prestazioni, per di più “green”. Grazie alla sua gigantesca calandra con il doppio rene verticale lo stile è molto particolare, richiamando quello dei modelli più recenti di BMW. Ma veniamo alla protagonista di questa notizia. Nella sua normale configurazione xDrive50, la iX è equipaggiata con due motori elettrici che erogano una potenza combinata di 523 CV e una coppia di 765 Nm. Con la potenza inviata a tutte e quattro le ruote e la spinta di coppia istantanea, la iX accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.

BMW iX M60: arriva nel 2022 con potenza combinata di 619 CVARRIVA LA VERSIONE MOTORSPORT Le prestazioni sono impressionanti per un SUV che pesa oltre 2,5 tonnellate, ma BMW sta preparando una variante M60 ancora più performante, che alzerà ulteriormente l’asticella. La Casa tedesca ha già confermato che la iX M60 farà il suo debutto al CES di Las Vegas a gennaio 2022 e ora, possiamo conoscere più in dettaglio le specifiche delle sue eccezionali prestazioni. Nella configurazione più spinta della sua doppia motorizzazione, la iX M60 scaricherà al suolo una valanga di cavalli, e Newtonmetro, per la precisione ben 619 CV e 1.100 Nm, ovvero 96 CV e 335 Nm in più rispetto alla iX standard. Ovviamente, è lecito aspettarsi che l'M60 sia alimentata dalla stessa batteria da 105 kWh (o addirittura con più riserva energetica) della xDrive50. Questi numeri per la iX M60 si traducono in uno scatto sullo 0-100 km/h in soli 3,9 secondi per una velocità massima di 250 km/h, migliorando lo spunto da fermo di 0,7 secondi rispetto alla xDrive50 e avvicinando le prestazioni della i4 M50.

BMW iX M60: in abitacolo regnano tecnologia e lusso AUTONOMIA OK, TEMPI DI RICARICA… QUASI Se vi state chiedendo come l'aumento delle performance possa influire sull'autonomia, ricordiamo che la M60 arriverà con una singola carica a 575 km secondo il ciclo WLTP, mentre la iX xDrive 50 si spinge fino a 630 km. Tempi di ricarica simili con un pieno di energia da wallbox a 11 kW in 10h45min, ma solo 35 minuti per recuperare l’80% della batteria da una colonnina superfast a 200 kW (se la trovate…). Naturalmente le prestazioni superiori del super SUV elettrico griffato Motorsport significheranno anche che la iX M60 costerà più della xDrive50, che in Italia parte da 103.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/12/2021