Come festeggiare il mezzo secolo di Motorsport: BMW pensa a una M4 speciale?

UN ANNIVERSARIO DA CELEBRARE Il prossimo sarà un anno molto speciale per la divisione Motorsport di BMW. Infatti, la BMW M GmbH a maggio festeggerà il suo 50° anniversario e non potrà che spegnere le candeline in maniera pirotecnica. Questo significa che dovremo prepararci all’arrivo di nuovi modelli e le voci che girano intorno al quartier generale di Monaco lasciano intendere che tra questi dovrebbe arrivare anche una M4 limited edition. La “velina” arriva dal consueto ben informato sui fatti di BMW che di solito si firma sul sito internet dedicato alle auto sportive dell’elica g80.bimmerpost. L'utente, molto attivo e con un buon numero di follower grazie alle sue informazioni spesso confermate, suggerisce che la speciale M4 senza nome sarà “configurata come CSL, ma con una trasmissione manuale”. Il membro del forum prosegue affermando che diversi pacchetti di optional saranno eliminati dalla dotazione dell’auto, tra cui il Comfort Access, i sensori di parcheggio e i sedili elettrici. L'assenza di tali accessori comporterebbe una drastica riduzione di peso della M4, che potrebbe essere ancora più leggera della variante “peso piuma” CSL (Coupé Sport Leichtbau – struttura leggera), a condizione che la M4 celebrativa sia basata proprio su quel modello.

Anniversario 50 anni BMW M 2022: potrebbe arrivare una M4 cambio manuale su base CSLLA M4 CSL SI PREPARA AL DEBUTTO Sebbene la produzione M4 CSL non sia stata ancora rivelata al pubblico, i prototipi sono già sottoposti alla fase di test dinamici in pista. Queste auto sono dotate di prese d'aria e griglie riviste, oltre a cerchi ruota alleggeriti, uno spoiler più prominente e un nuovo diffusore. Al momento, i dettagli del propulsore per la CSL non sono stati confermati, anche se è stato condiviso che BMW avrebbe messo da parte l’idea della trasmissione con cambio manuale. Se così fosse, una edizione in tiratura limitata per il 50° anniversario, ma equipaggiata con il cambio manuale potrebbe rivelarsi il Santo Graal della gamma M4 di BMW. Le informazioni danno per certo che la nuova variante sarà prodotta solo per pochi mesi, a partire da novembre 2022, il che implica che i numeri di produzione saranno mantenuti molto bassi.

Anniversario 50 anni BMW M 2022: il logo con i colori della divisione sportivaTANTE NOVITÀ IN ARRIVO DA BMW MOTORSPORT Detto questo, sappiamo già che la divisione sportiva di BMW ha grandi progetti all'orizzonte per il prossimo anno. Il loro SUV PHEV X7M da 750 CV sarà in produzione entro la fine del 2022 e dal prossimo gennaio i clienti potranno ordinare le loro auto con un logo molto originale sul cofano, che richiama il classici colori azzurro/blu/rosso della divisione Motorsport. Se ciò non bastasse, la nuova BMW M3 Touring è in rampa di lancio e colmerà il vuoto nel segmento delle wagon high performance, che fino a oggi vedeva nell’Audi RS4 e nella Mercedes Classe C SW AMG le uniche protagoniste. Infine, sarà disponibile una inedita serie di 50 finiture di vernice M per rendere ancora più esclusiva la propria sportiva di Monaco. Un'edizione speciale e super limitata della M4 con cambio manuale “50th Anniversary” potrebbe essere il colpo a sorpresa più gradito.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/12/2021