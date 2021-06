Che non si tratti di due normali BMW M4 Competition (qui la nostra prova) te ne accorgi subito: si tratta infatti delle due BMW M4 Drift Car che i Red Bull Driftbrothers hanno allestito con la collaborazione della Casa di Monaco per competere nel Drift Masters European Championship. Segni particolari? La carrozzeria è completamente nuova: più larga, con splitter anteriore, diffusore posteriore e un enorme spoiler sul portellone posteriorre. E poi ci sono tante alette aerodinamiche applicate qui e là, e due monumentali scarichi tagliati a fetta di salame che fuoriescono direttamente dal... lunotto! Ah, dimenticavo: le BMW M4 Drift Car fumano. Tantissimo. Dalle gomme. Saranno mica guaste? Guarda il video qui sotto.

QUESTIONE DI TUNING Turbo più grandi, teste modificate, impianto di iniezione dedicato e il radiatore inclinato in avanti, per migliorare l'accessibilità al vano motore, sono state le principali modifiche applicate al sei cilindri biturbo da 3,0 litri, che per il resto è rimasto quasi di serie. Eppure la potenza è più che raddoppiata, passando dai 510 CV e 650 Nm di coppia delle BMW M4 Competition di serie a ben 1.040 CV e 1.280 Nm delle BMW M4 Drift Car.

UN LAVORO FATTO BENE ''Sono profondamente impressionato da ciò che i Red Bull Driftbrothers sono riusciti a ottenere dalle nostre auto e auguro a entrambi ogni successo per l'inizio della stagione'', ha dichiarato l'amministratore delegato della BMW M Markus Flasch. “Il risultato mostra anche quanto sia buona la base della BMW M4 Competition per l'uso nel motorsport. Dall'inizio del suo sviluppo, avevamo progettato il veicolo di produzione per fare da base per la nostra icona GT, la BMW M4 GT3, che abbiamo presentato ufficialmente durante la 24 ore del Nürburgring quasi due settimane fa''.

IL BALLO DELLE DEBUTTANTI Le due BMW M4 Drift Car faranno il loro debutto in gara all'apertura della stagione del Campionato Europeo Drift Masters a Greinbach, in Austria, il 10 e 11 luglio 2021, prima di dirigersi a Riga, in Lettonia, per il secondo e il terzo round il 30 e 31 agosto. La stagione si conclude a Tbilisi, Georgia, il 4 e 5 ottobre.