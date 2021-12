BMW i7, l'e-ammiraglia chiede l'autorizzazione a decollare. Video

Per nuova Serie 7 elettrica, i test di rifinitura in condizioni limite. Le ultime news su batterie, tecnologie, tempi di uscita

Lavori in corso, ma a uno stadio ormai maturo. BMW i7 entra nella sua fase finale di sviluppo e l'Elica coglie l'occasione per diffondere nuove immagini della sua prossima ammiraglia elettrica. Presentata come ''l'unica berlina di lusso puramente elettrica al mondo'', la i7 è stata sottoposta a un ampio programma di test che ha coinvolto ''condizioni stradali e meteorologiche estreme'' in tutto il mondo. Vedi gallery, vedi anche video (cover).

BMW i7, il prototipo è già in strada

HOT ROAD In particolare, BMW afferma che il loro programma di test in condizioni di clima caldo ha visto i motori elettrici dell'auto, la batteria ad alta tensione e il sistema di trazione integrale sottoposti a ''massimo stress da alte temperature, strade non asfaltate, polvere e grandi differenze di altitudine''. La Casa non entra nei dettagli, ma cita una scaletta che ha previsto un viaggio di ''decine di migliaia di chilometri'', dal traffico stop-and-go nel caldo torrido alle corse a lunga distanza, fino a episodi di guida ad alta velocità. Il modello è stato anche costretto a guidare su e giù per le montagne, in modo che gli ingegneri potessero analizzare il ''comportamento in temperatura dei motori elettrici e il controllo della coppia del BMW xDrive elettrico''.

BMW i7, test in condizioni limite

LA CARICA DEI 700 BMW rimane a denti stretti sulle specifiche tecniche, ma rapporti precedenti hanno suggerito come i7 potrebbe essere dotata di un enorme pacco batteria da 120 kWh che consenta un'autonomia fino a 700 km con una singola carica. Le voci indicano anche che ci saranno una varietà di versioni diverse, tra cui una ad alte prestazioni, probabilmente con sistema trimotore da 750 CV.

BMW i7, appuntamento nel 2022

TO BE CONTINUED Impareremo di più su BMW i7 il prossimo anno, poiché il modello sarà introdotto nel 2022. Insieme ad altri membri ''termici'' - sì, tranquilli - di Serie 7.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/12/2021