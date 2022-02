Guarda lo spot da 10 milioni di euro: Schwarzenegger e Salma Hayek per BMW iX

Uno spot da 30 secondi durante il Super Bowl? Vale 5,2 milioni di euro, dicono. Ma BMW per la sua auto elettrica di punta intende fare le cose in grande. Il video che vedete qui sotto dura un minuto tondo: non è detto che sia lo spot definitivo, visto che a Monaco potrebbero voler contare sull'effetto sorpresa, ma di certo non sono andati al risparmio. Prova ne sia che per la clip dedicata alla BMW iX (qui la nostra prova) hanno ingaggiato come attori nientemeno che Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek! E se fosse proprio questo, il commercial ad andare in onda, solo lo spazio pubblicitario varrebbe 10,4 milioni di euro.

LA TRAMA Seguendo un tema molto caro di questi tempi, Schwarzy/Zeus va in pensione, per ritirarsi a Palm Springs. Dove la vita è un po' noiosa, finché Salma/Hera gli regala il SUV elettrico dell'Elica. Chi meglio del padre degli dei, famoso per la sua abilità di lanciare fulmini, potrebbe mai ricaricare un'auto elettrica in modo green? L'ex governatore della California, dopotutto, si è più volte speso a favore degli EV in uno stato dove l'attenzione all'ambiente è molto sentita. E ora che gli permettono pure di bullizzare i semafori...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/02/2022