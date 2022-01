Rally Montecarlo: è subito Seb contro Seb! Ogier precede Loeb

Le due speciali in notturna del Rallye Montecarlo hanno aperto la stagione 2022: subito in evidenza Ogier, gran rientro per Loeb

BATTAGLIA TRA PLURICAMPIONI Il Rallye Montecarlo 2022 si è aperto nel segno dei due piloti più attesi. Entrambi sono francesi, si chiamano Sebastien e assieme totalizzano addirittura 17 titoli iridati: parliamo ovviamente di Ogier e Loeb, il cui duello ha infiammato le due speciali in notturna che hanno aperto il nuovo Mondiale WRC, il primo con le vetture a motorizzazione ibrida. Il campione del mondo in carica ha vinto entrambe le prove, ma il connazionale - reduce dal secondo posto nella Dakar - ha dimostrato subito grande feeling con la Ford Puma, chiudendo con un ritardo totale di soli 6 secondi dal pilota della Toyota Yaris.

EVANS IN AGGUATO Buon avvio di stagione e di rally per il vice campione in carica Elfyn Evans. Il gallese ha fatto segnare il terzo tempo nella speciale d'apertura, risultato bissato nella seconda prova ma con distacco ridotto a meno di 2 secondi da Ogier. L'ottimo inizio delle Ford Puma del team M-Sport è completato dai risultati di Adrien Fourmaux e Gus Greensmith che chiudono la serata addirittura in quarta e quinta posizione. Se sapranno confermarsi, aggiungeranno interesse alla competizione, dopo aver vissuto i panni dei comprimari nella passata stagione. Poco più indietro, in settima posizione, troviamo la quarta Puma in gara, quella di Craig Breen.

VEDI ANCHE

HYUNDAI IN DIFFICOLTA' Non è iniziato benissimo il weekend del plotone Hyundai, con le i20 tutte attardate di parecchi secondi e i piloti che hanno lamentato diversi problemi di natura tecnica. Thierry Neuville ha accusato guai ai freni nella SS1 e ha terminato la SS2 perdendo olio dalla zona del cambio, limitando tutto sommato i danni. Il belga ha dichiarato di avere scarsa confidenza con la macchina. Ancora più arretrato Ott Tanak, rallentato da problemi al motore e di idraulica. Oliver Solberg, infine, ha avuto un fastidioso contrattempo: l'interfono non funzionava bene e il figlio d'arte ha fatto molta fatica a sentire le note del suo navigatore Elliott Edmondson. Domani il Rallye Montecarlo 2022 entra nel vivo con sei prove speciali in programma, c'è tutto il tempo per cercare il riscatto.

RALLYE MONTECARLO 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS2

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota 2 Sebastien Loeb Ford +6.7 3 Elfyn Evans Toyota +11.2 4 Adrien Fourmaux Ford +17.9 5 Gus Greensmith Ford +21.9 6 Thierry Neuville Hyundai +28.5 7 Craig Breen Ford +29.2 8 Ott Tanak Hyundai +41.1

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/01/2022