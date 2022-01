M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1: ecco la rivale di GR Yaris WRC

In concomitanza con il debutto di nuova Toyota Yaris GR Rally1 (qui il nostro approfondimento), Ford pubblica sul web alcune foto della Puma Hybrid che rivaleggerà con la piccola giapponese al Rally di Montecarlo (20-23 gennaio 2022). Si chiama M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 ed è una versione potenziata del crossover compatto campione di vendite nel nostro Paese. Si tratta di una vettura ibrida plug-in pensata per competere nel WRC 2022, il Campionato del mondo di rally che prende avvio proprio oggi sulle alture del Principato di Monaco.

M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1

UNA LUNGA COLLABORAZIONE L’auto è stata sviluppata in collaborazione con M-Sport, la storica scuderia britannica che vanta una lunga militanza nel WRC. Nei 25 anni di corse insieme a Ford, la squadra di Cockermouth si è aggiudicata sette campionati del mondo. M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 (qui il video gymkhana di Adrien Fourmaux) si presenta con una livrea viola shocking su cui campeggiano i main sponsor Red-Bull e Castrol. Splitter anteriore prominente, passaruota bombati e un vistoso alettone posteriore danno alla Puma Hybrid Rally1 un aspetto davvero molto grintoso. Tre saranno le vetture che gareggeranno nel corso della stagione 2022. Al volante della Puma Hybrid Rally1: Craig Breen, Adrien Fourmaux e Gus Greensmith. Sebastien Loeb si unirà al team per la prova di Montecarlo, ma solo in veste di pilota ospite.

M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1: l'ala posteriore

IL MEGLIO DI DUE MONDI M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 sfrutta la tecnologia EcoBoost ed è equipaggiata con un powertrain plug-in hybrid di ultima generazione (qui la prova di Ford Puma ST Vignale). Il sistema recupera energia in frenata immagazzinandola in un pacco batteria da 3,9 kWh. Questa riserva di potenza assiste ripetutamente (per un massimo di 3 secondi) il 1.6 EcoBoost turbo-benzina con un boost di spinta aggiuntiva erogata da un propulsore elettrico da 136 CV. L’auto può contare su una potenza massima combinata di poco meno di 500 CV e 369 Nm di coppia. La trazione è ovviamente integrale, mentre la trasmissione si avvale di un cambio sequenziale a cinque marce. Come tutte le vetture iscritte al WRC 2022 Puma Hybrid Rally1 utilizzerà solo carburante sostenibile a basse emissioni composto da elementi sintetici e biodegradabili.

M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1: posteriore

EVOLUZIONE CONTINUA ''Uno degli aspetti più interessanti del WRC è il profondo legame tra le auto da corsa ad altissime prestazioni e le loro equivalenti stradali'', ha affermato Mark Rushbrook, Direttore di Ford Performance. ''Ecco perché è così importante che questa nuova era del WRC rifletta il passaggio del nostro settore all'elettrificazione. In Ford, siamo completamente orientati verso un futuro elettrificato e testare M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 nelle condizioni più difficili ci aiuterà a sviluppare propulsori elettrificati ancora più entusiasmanti per i nostri clienti''.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/01/2022