Ford Puma Hybrid Rally1: Gymkhana può accompagnare solo

Il video virale per il lancio della M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 in veste definitiva. Che grande festa? No, che gran botto!

Per celebrare il milionesimo esemplare di Ford Puma prodotto nella fabbrica di Craiova, in Romania, e per presentare la versione definitiva della Puma per il WRC, la Casa dell'Ovale Blu ha inscenato un video ad alto tasso d'azione e di umorismo che richiama la serie Gymkhana di Ken Block (che come sappiamo è passato ad Audi). Guest star, la M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1, che tra salti e drift non evita proprio tutti gli ostacoli...

L'AUTO DEL MONDIALE La Puma Rally1 che vedete nel video prenderà parte al World Rally Championship dal prossimo anno ed è la prima auto da competizione elettrificata di Ford. Sotto al cofano, il motore EcoBoost 1,6 turbo fa parte di un sistema plug-in hybrid che può essere ricaricato tra una prova speciale e l'altra e recupera energia in frenata nella batteria da 3,9 kWh. In accelerazione, questa alimenta il motore elettrico da 100 kW per sprint ripetuti di 3 secondi: quanto basta per divorare i rettilinei tra una curva e l'altra. Al volante della Puma indemoniata c'è il pilota Adrien Fourmaux, del team M-Sport Ford World Rally (WRT).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/12/2021