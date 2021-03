CRASH! BOOM! BANG! Salti, esplosioni, guida di traverso con tre macchine appaiate e tanto, ma tanto ruggire dei motori: se ormai avete visto fino alla noia tutti i capitoli della serie Gymkhana con Ken Block, il nuovo video Bomb Track con il campione di drifting Vaughn Gittin Jr (che in un altro video ha insegnato a driftare proprio alla figlia di Ken Block), potrebbe aprirvi nuovi orizzonti. Eccolo qui sotto...

LE MACCHINE DEL VIDEO Due Mustang RTR e due Ford Bronco (ora vendute anche in Italia) preparate per il circuito di gare Ultra4 Racing 4440 scatenate in 4 minuti di pura adrenalina. In compagnia dei colleghi piloti Leron Healy e Chelsea Denofa, Vaughn ha sfruttato a modo suo le piste d'asfalto, sterrate e fuoristrada del Panthera Tactical Training Center in West Virginia, un complesso per l'addestramento utilizzato anche dal Dipartimento della Difesa, dall'Agenzia Federale e dalle Forze dell'Ordine USA. Chissà se anche gli uomini del Governo si addestrano così?