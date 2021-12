Bye bye Ford Mustang: l'Audi elettrica per la Gymkhana di Ken Block

La notizia che Ken Block e Ford si sono divisi dopo 11 anni di carriera insieme è dello scorso gennaio. Poi è arrivata la partnership tra lo spettacolare pilota della serie Gymkhana e Audi: il primo passo per rendere più emozionali le auto elettriche lo vedete nelle foto di questo servizio. Signore e signori, ecco a voi l'Audi S1 Hoonitron, futura protagonista del video Elektrikhana.

Audi S1 e-tron quattro Hoonitron concept, il frontale

ISPIRATA AL MITO Nome completo Audi S1 e-tron quattro Hoonitron concept, il bolide elettrico per il (o i) futuri video di Ken Block si ispira all'Audi Sport quattro S1 che vinceva nel Campionato del Mondo Rally negli anni Ottanta e che dopo il pensionamento delle famigerate Gruppo B, con lo step evolutivo Audi Sport quattro S1 E2, stracciava i record alla Pikes Peak Hill Climb guidata dalla fortissima pilota Michele Mouton (foto sotto) e, successivamente, dal campione Walter Rohrl.

Michèle Mouton e la sua Audi Sport quattro in occasione del record alla Pikes Peak 1985

L'OGGETTO MISTERIOSO Due motori elettrici, trazione integrale, potenza a bizzeffe, un telaio in fibra di carbonio e tutti gli standard di sicurezza prescritti dalla FIA, l'Audi S1 ​​e-tron quattro Hoonitron è stata sviluppata esclusivamente per l'artista americano di drift: sarà protagonista di un nuovo video in uscita nei prossimi mesi, che Block sta producendo insieme al suo team. ''La S1 Hoonitron ha molto di ciò per cui Audi era già famosa negli anni Ottanta'', dice Ken Block: “Ad esempio, la spettacolare aerodinamica della vettura è stata ora tradotta in una forma assolutamente moderna. Mi pare bello che i designer Audi si siano ispirati al proprio passato e abbiano trasferito in modo così fedele le tecnologie e l'aspetto dell'auto del presente”.

L'Audi Sport quattro S1 E2, allestita per la Pikes Peak

LO SHAKEDOWN IN GERMANIA “Si trattava di creare un'interpretazione moderna e completamente elettrica della S1 Pikes Peak. La tempistica era estremamente ristretta: mentre il nostro processo di progettazione richiede normalmente da uno a un anno e mezzo, abbiamo avuto solo quattro settimane dal primo disegno al progetto finale'', dice Marc Lichte, che con il suo team ha sviluppato la S1 Hoonitron nella sede Audi Sport di Neckarsulm, dove viene prodotta anche l'Audi RS e-tron GT. ''Audi mi ha dato l'opportunità di testarla per alcuni giorni in Germania'', dice Ken Block. “Ho famigliarità con un'ampia varietà di auto che utilizzano motori e trasmissioni tradizionali, ma qui avevo molte cose nuove da imparare. Lanciarmi in un testacoda a 150 km/h direttamente da fermo, usando solo il piede destro, è un'esperienza completamente nuova per me”.

L'auto elettrica per Ken Block: nome completo Audi S1 e-tron quattro Hoonitron concept

GYMKHANA CONTINUA I fan potranno presto vedere da soli il successo della star statunitense con il progetto: con il titolo provvisorio Elektrikhana, Ken Block e il suo team produrranno il prossimo video della sua famosa serie Gymkhana con l'S1 Hoonitron. “La collaborazione con Audi è una partnership molto speciale per me. Il marchio e la sua passione per il motorsport mi hanno motivato a dedicarmi al rally'', afferma Ken Block. “L'Audi che ora ha sviluppato questa macchina per me e il mio team, e si è unita a noi nel nostro prossimo progetto, ha realizzato un mio sogno. La Hoonitron sta scrivendo il prossimo capitolo della nostra storia e sta portando la storia di Gymkhana nel futuro''.

Ken Block e l'audi S1 Hoonitron

TUTTI CONTENTI ''Sapere che stiamo sviluppando un'auto per un video con Ken Block che milioni di persone in tutto il mondo guarderanno ha fornito al nostro team un'ulteriore motivazione'', dice Marc Lichte. “Queste nuove ispirazioni sono immensamente importanti anche per il nostro lavoro quotidiano. Lo sviluppo di questa vettura ci incoraggerà ad affrontare i progetti futuri con una mentalità ancora più aperta e progressista”.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/12/2021