WRC 2022, il calendario ufficiale del mondiale Rally

IL MONDIALE FA TREDICI (FORSE) Dopo un'altra stagione in cui la pandemia di Covid-19 ha costretto gli organizzatori del WRC a rivedere date e sedi degli appuntamenti del campionato, il Mondiale Rally si affaccia al 2022 con un ambizioso calendario che prevede tredici eventi in quattro continenti. Come da tradizione, l'apertura è ospitata dal mitico Rallye Monte Carlo che scatterà questa settimana, mentre la chiusura toccherà finalmente al Rally Giappone, degnamente sostituito dal Rally Monza negli ultimi due anni.

VEDI ANCHE

CONFERME E NOVITA' Detto del Giappone, in questo 2022 dovremmo vedere in scena in autunno anche il Rally Nuova Zelanda, altro appuntamento cancellato nel recente passato a causa del Covid. Confermati i rally europei visti lo scorso anno e il Rally Safari, mentre oltre a Monza resta al momento fuori il Rally Ypres disputato negli ultimi due anni nel mese di agosto. Proprio nel mese estivo rimane da assegnare l'ultimo slot a disposizione per il weekend del 21.

WRC, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL CAMPIONATO MONDIALE RALLY 2022

Data Rally Sede Fondo 20-23/01 Rallye Monte Carlo Monaco Neve-asfalto 24-27/02 Rally Svezia Umea Neve 21-24/04 Rally Croazia Zagabria Asfalto 19-22/05 Rally Portogallo Matosinhos Terra 02-05/06 Rally Italia Sardegna Olbia Terra 23-26/06 Rally Safari Kenya Nairobi Terra 14-17/07 Rally Estonia Tartu Terra 04-08/08 Rally Finlandia Jyväskylä Terra 18-21/08 TBA 08-11/09 Rally Acropoli Grecia Lamia Terra 29/9-2/10 Rally Nuova Zelanda TBC Terra 20-23/10 Rally RACC Spagna Salou Asfalto-terra 10-13/11 Rally Giappone Aichi/Gifu Asfalto

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/01/2022