Rally Monza: titolo a un passo, ma che rischio per Ogier!

OGIER A CENTIMETRI DAL DISASTRO La giornata che assegnerà il titolo 2021 si è aperta con il clamoroso rischio corso da Sebastien Ogier nella SS14: il francese ha tagliato troppo una chicane posta sulla sopraelevata di Monza e ha colpito il jersey in cemento con la ruota anteriore sinistra (foto copertina). Incredibilmente, la ruota si è danneggiata, ma senza compromettere le prestazioni della Toyota. La prova è stata vinta da Thierry Neuville, mentre il secondo posto a pari merito è andato proprio a Evans e Ogier. Sempre ottimo Andrea Crugnola che con l'undicesimo tempo rafforza il primato nel WRC3.

EVANS PERDE TERRENO La successiva SS15 - Serraglio, disputata sempre all'interno dell'autodromo, si è conferma insidiosa come da previsioni della vigilia e probabilmente decisiva per le sorti sia del Rally Monza sia del WRC 2021. Evans ha avuto problemi ai freni tramutatisi in due bloccaggi e conseguenti dritti che gli hanno fatto perdere secondi preziosi. Ogier, pur senza correre rischi, ha visto così ampliare il suo vantaggio sul rivale a 7,6 secondi. La prova è stata vinta ancora da Neuville che sta cercando di soffiare il podio all'altra Hyundai di Dani Sordo, in una classifica che nelle prime quattro posizioni si è accorciata molto prima della Power Stage conclusiva. Qualche problema, ma senza particolari conseguenze in termini di classifica, anche per Oliver Solberg e Gus Greensmith, mentre ha perso oltre un minuto Takamoto Katsuta che ha staccato l'anteriore sinistra dopo l'impatto con una balla di fieno. Alle 12:18 è in programma il secondo passaggio su questa insidiosa prova, valido anche come Power Stage.

WRC RALLY MONZA 2021, CLASSIFICA DOPO SS15

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota 2 Elfyn Evans Toyota +7.6 3 Dani Sordo Hyundai +21.6 4 Thierry Neuville Hyundai +35.9 5 Oliver Solberg Hyundai +1:29.2 6 Teemu Suninen Hyundai +2:19.9 7 Takamoto Katsuta Toyota +2:34.9 8 Gus Grensmith Ford +2:38.6 9 Kalle Rovampera Toyota +4:13.4 10 Andrea Crugnola Hyundai +8.44.9

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/11/2021