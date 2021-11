Rally Monza: Evans al comando al termine del day-1, Ogier in controllo

Sfida aperta in casa Toyota nella prima giornata del WRC a Monza: la leggenda francese attacca nelle fasi iniziali, poi lascia la leadership al compagno di team

La prima giornata del WRC Monza, tappa conclusiva del Mondiale Rally è in archivio con il dominio delle Toyota Yaris dei due pretendenti al titolo, Elfyn Evans e Sebastien Ogier. La leggenda francese ha iniziato spingendo a tutta sin dalle prime prove speciali, prendendosi subito la leadership per poi cederla al compagno di squadra dopo le tre frazioni di scena in autodromo. Il trentaduenne gallese conduce dunque le operazioni al termine della prima giornata, ma l’asso transalpino controlla comodamente al secondo posto sapendo di poter vincere l’ottavo titolo della carriera anche solo salendo sul podio (qui tutte le combinazioni possibili).

WRC Monza 2021: Sebastien Ogier (Toyota Gazoo Racing WRC)

LA GIORNATA Ogier conduce con ben tre vittorie di tappa, seguito a ruota dal leader Evans, trionfatore della PS2 e della PS4, ma poi in grado di rifilare al compagno un gap complessivo di 1.4 secondi. Piuttosto staccato, invece, il terzo in classifica Thierry Neuville, vincitore della sesta speciale di giornata, attardato già di oltre 21 secondi. Da segnalare l’incidente di Adrien Fourmaux, protagonista di un cappottamento senza grosse conseguenze. Alle spalle del trio di testa troviamo Dani Sordo (vincitore dell’ultima speciale in notturna) e Oliver Solberg a chiudere la top-5.

RALLY MONZA 2021, CLASSIFICA DOPO SS7

Pos Pilota Auto Distacco 1 Elfyn EVANS Toyota Yaris WRC 1h04:05.2 2 Sebastien OGIER Toyota Yaris WRC +1.4 3 Thierry NEUVILLE Hyundai i20 Coupé WRC +21.6 4 Dani SORDO Hyundai i20 Coupé WRC +24.6 5 Oliver SOLBERG Hyundai i20 Coupé WRC +50.6 6 Takamoto KATSUTA Toyota Yaris WRC +1:05.5 7 Gus GREENSMITH Ford Fiesta WRC +1:14.1 8 Teemu SUNINEN Hyundai i20 Coupé WRC +1:28.6 9 Kalle ROVANPERÄ Toyota Yaris WRC +1:57.3 10 Yohan ROSSEL Citroen C3 +4:21.3

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/11/2021