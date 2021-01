DOPO IL RALLY MONTECARLO Il Mondiale WRC ricomincia da dove aveva finito, con Sebastien Ogier a comandare dopo l'ennesimo successo sulle strade attorno al Principato ed Elfyn Evans primo degli inseguitori, esattamente come si era chiusa la stagione 2020. Inizio ancora nel segno dei piloti Toyota dunque, mentre in casa Hyundai si registra una nuova partenza a secco di punti per Ott Tanak. Prossimo appuntamento a fine febbraio, sulle nevi finlandesi di Rovaniemi.

CLASSIFICA PILOTI WRC 2020 DOPO IL RALLY MONTE CARLO