STRADE AMICHE Ancora un inizio di Mondiale Rally nel segno di Sebastien Ogier: il francese ha conquistato per la settima volta - otto se si considera anche il successo nella categoria IRC del 2009 - il Rally Monte Carlo, storica prova d'apertura del WRC. Nella quarta e conclusiva giornata, il sette volte iridato ha gestito bene i 13 secondi di vantaggio che aveva sul rivale Elfyn Evans, andando ad incrementare il margine grazie al miglior tempo fatto segnare nelle SS 12, 14 e 15, lasciando giusto un successo parziale a Thierry Neuville.

VITTORIA CON MULTA Successo meritato quello di Ogier, partito cauto giovedì ma poi sempre un gradino sopra ai rivali, con un solo passaggio a vuoto nella giornata di venerdì a causa di una foratura e di un testacoda che gli avevano fatto perdere oltre mezzo minuto nella SS6. Per lui anche una trasgressione al regolamento: avendo disputato la SS10 con il casco slacciato è stato punito con una multa di 400€. Il WRC riparte dunque come aveva chiuso, con il duello tra il francese e l'altra Toyota di Evans, mentre la Hyundai si deve accontentare del terzo posto di Neuville, andato via via in crescendo e in grado così di vincere la sfida con la Yaris di Kalle Rovampera.

LE ALTRE CATEGORIE Il Rally Monte Carlo non sorride neppure quest'anno a Ott Tanak, di nuovo ritirato dopo che lo scorso anno si rese protagonista di un clamoroso cappottamento, per fortuna senza conseguenze. Nel WRC2 agevole vittoria per la Skoda Fabia di Andreas Mikkelsen, davanti alla Fiesta del francese Adrien Fourmaux e alla C3 di Eric Camilli. Nel WRC3 podio tutto Citroen, con successo per il france Yoan Rossel davanti ai connazionali Bonato e Ciamin. Prossimo appuntamento a fine febbraio, quando ci si sposterà oltre il Circolo Polare Artico per gareggiare sulle nevi finlandesi di Rovaniemi.

RALLY MONTE CARLO 2021, CLASSIFICA FINALE