INIZIO NEL SEGNO DI OGIER Giornata ricca di capovolgimenti di fronte al Rally Monte Carlo 2021. La classifica generale si è rivoluzionata a più riprese man mano che si disputavano le cinque prove speciali in programma oggi. Iniziata con Ott Tanak leader dopo le due SS di ieri, al termine della SS3 si è registrato il primo avvicendamento, con il sorpasso da parte di Kalle Rovampera, mentre il campione del mondo 2019 è scalato addirittura in quarta posizione. A partire dalla SS4 il primo posto è però passato nelle mani di Sebastien Ogier, deludente ieri ma caldissimo questa mattina: il detentore del titolo ha infatti vinto tutte e tre le prove disputate nella prima metà di giornata.

IL DUELLO EVANS-OGIER La SS6, con il secondo passaggio sulla Aspremont - La Bâtie-des-Fonts 2, ha riservato però delle spiacevoli sorprese al sette volte iridato. Un testacoda e una foratura hanno rallentato la marcia di Ogier, giunto sul traguardo con 34 secondi di ritardo da Elfyn Evans. Il britannico della Toyota ha così ereditato la leadership dal compagno di squadra, mantenendola poi anche al termine della conclusiva SS7. In quest'ultima prova Ogier è tornato a dettare il ritmo, dimostrando di poter ancora aspirare alla vittoria soprattutto grazie ai 16 secondi subito recuperati su Evans. Insomma, si sta riproponendo il duello tra i due piloti che si sono contesi fino all'ultimo il titolo 2020, con il francese ancora una volta nei panni dell'inseguitore pronto a completare la rimonta.

