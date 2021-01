RALLY OCON Inizia oggi il campionato del mondo Rally 2021. Il Wrc riparte infatti come di consueto a fine gennaio con il tradizionale appuntamento con Monte Carlo. Un evento che in questo 2021 sarà impreziosito dalla partecipazione di un ospite d’onore: il pilota di Formula 1 di casa Renault-Alpine, Esteban Ocon, che debutterà al volante dell’Alpine A110S con la classica livrea bleu del brand francese. Per il pilota transalpino ci sarà l’onore di fare da apripista all’edizione numero 89 del Rally più prestigioso del calendario iridato.

SHAKEDOWN E PS Ocon, che ha chiuso il mondiale F1 2020 portando a casa il primo podio in carriera al termine del rocambolesco Gran Premio di Sakhir, sarà al via della stagione 2021 al fianco di Fernando Alonso e con i nuovi colori della scuderia di Enstone, prossima a cambiare denominazione passando da Renault ad Alpine, appunto. Il giovane cresciuto tra le fila della Mercedes guiderà la A110S in uno shakedown mattutino prima di prendere parte alle prime due prove speciali del Monte Carlo, tra Saint-Disdier e Corps e tra Saint-Maurice e Saint-Bonnet.

Getting your initials on the A110S for the #RallyMonteCarlo. That’s all sorts of specials for #EO31! 👀 pic.twitter.com/Y9ftsXkZPK — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 21, 2021

PARLA ESTEBAN “È un’opportunità fantastica – ha spiegato Ocon – e non vedo l’ora di vivere la mia prima esperienza al Rally di Monte Carlo. È un evento leggendario, un gioiello del calendario del motorsport e so quanto sarà speciale farne parte. Non vedo l’ora di guidare la splendida Alpine A110S, che ho scoperto lo scorso ottobre nei tre giri fatti sulla Nordschleife. Una giornata indimenticabile, con un veicolo molto agile e confortevole, nato proprio per raccogliere queste sfide, fatte di curve strettissime e passi di montagna. Il rally è sempre stato uno dei miei sogni, per cui guidare l’Alpine A110S a Montecarlo è il modo ideale per iniziare l’anno”. Alpine prenderà parte al rally con ben cinque A110S schierate nella categoria R-GT.