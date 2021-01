ECCO L'ALPINE! Con la Formula 1 che non inizierà prima del 28 marzo in Bahrain, preceduta da tre giorni di test sulla stessa pista del Bahrain tra 12 e 14 marzo, siamo ancora abbastanza lontani dal via della stagione 2021, ma il cosiddetto ''unveiling'' della livrea Alpine F1 Team ci regala una parvenza di normalità in questo mondo rallentato dalla pandemia. La scuderia transalpina, che da quest'anno prenderà il posto della Renault F1 nel massimo campionato, ha presentato oggi dei rendering che mostrano i nuovi colori della monoposto che a marzo sarà affidata alle cure di Fernando Alonso ed Esteban Ocon, sotto la direzione dei nuovi vertici sportivi rappresentati da Davide Brivio e da Laurent Rossi, voluti dalla presidenza di Luca De Meo.

RIVOLUZIONE RENAULT Nelle immagini presentate nell'ambito del progetto ''Renaultution'' - l'unione un po' forzata dei termini Renault e Revolution - La Alpine compare con una livrea prevalentemente nera, griffata dal blu-bianco-rosso della bandiera francese sul retrotreno, con in bell'evidenza la ''A'' di Alpine. Il tricolore transalpino con il logo del nuovo team compaiono anche sul musetto dell'auto, frutto del lavoro congiunto tra Renault Sport Cars (RSC), Renault Sport Racing (RSR) e Alpine Cars. Scorrendo la galleria sottostante potrete vedere tutte le immagini rilasciate dalla scuderia francese, tra le quali due suggestivi rendering in uno scenario innevato a corollario di un breve video anch'esso visualizzabile in calce.