OGIER IN TESTA, MA... Ghiaccio e neve, emozioni e sorprese, forature e caschi slacciati che potrebbero costare caro. C'è tutto nel sabato del rally più celebre del mondo, quello che apre il WRC 2021. Alla fine della giornata monegasca i due alfieri della Toyota, Sebastian Ogier ed Elfyn Evans - separati ieri da poco più di 7 secondi a vantaggio del gallese - si ritrovano ancora una volta a battagliare per la leadership, ma stavolta è il francese a primeggiare per appena 13''. Su Ogier pende però una possibile penalità, che la giuria potrebbe infliggergli per averlo beccato a correre un tratto della 10° speciale con il casco slacciato. In tal caso il francese rischia di perdere un minuto e a quel punto scivolerebbe in classifica dietro al finlandese Kalle Rovanpera, terzo nella generale con la terza Toyota, davanti alle Hyundai di Thierry Neuville e Dani Sordo. Il nome del vincitore dell'89° rally del Monte dovrebbe uscire tra questi cinque, visti i quattro minuto che paga il sesto in classifica, il comunque bravissimo giapponese Takamoto Katsuta, e anche a causa del ritiro di Ott Tanak, oggi sfortunato protagonista di due forature.

LE DUE SPECIALI DEL MATTINO Nella prima prova del mattino, la SS9 di 18,3 km da La Broelè a Selonnet, il migliore è stato Sebastien Ogier che in condizioni meteo proibitive ha guadagnato 17''8 sul compagno di team in Toyota, Elfyn Evans scavalcandolo in classifica e portandosi al comando per una manciata di secondi. Terzo Dani Sordo a 19''2, che ha conservato il sesto posto nella generale mentre è sprofondato Ott Tanak, solo 18° di speciale dopo un testacoda e una foratura che lo hanno portato dal 3° al 5°. Nella SS10 la coppia transalpina Ogier-Ingrassia, pur giungendo solo sesta, ha comunque rosicchiato altri 4 secondi a Evans (ottavo), mentre davanti sono finite tre Hyundai con il belga Thierry Neuville in grado di rifilare 42''2 al francese, e di rientrare in lizza per il successo portandosi in quarta posizione assoluta a 1''4 da Rovanpera, terzo e a una cinquantina di secondi dalla vetta. Alle sue spalle nella decima speciale sono giunti i compagni di marca Loubet e Sordo, poi Rovanpera e il giapponese Katsuta su Toyota Yaris. Anche in quest'occasione l'estone Tanak è stato protagonista di una foratura che lo ha fatto precipitare in 14° posizione nella generale provvisoria e addirittura in 65° su 70 di prova speciale a quasi 9 minuti.

LA CLASSIFICA GENERALE Nella 11° speciale, ultima prova di giornata, il maestro di Monte Carlo Sebastien Ogier è tornato dietro a Evans ma per appena 1''3, e ha dunque potuto mantenere la leadership in classifica fresca di conquista. Il finlandese Rovanpera è terzo sia nell'ultima prova di giornata, che nella graduatoria complessiva, e precede per una manciata di secondi il compagno di marca, il belga Thierry Neuville. Continua l'ottimo Monte Carlo di Takamoto Katsuta, sesto nella SS11 con la sua Toyota Yaris e sesto anche nella classifica generale. Domani le ultime quattro prove speciali, che assegneranno la vittoria nella prima tappa del WRC 2021.

RALLY MONTE CARLO 2021, CLASSIFICA DOPO SS10