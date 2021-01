RITORNO (QUASI) ALLA NORMALITA' Dopo le difficoltà del 2020, un'annata fortemente condizionata dalla pandemia di Covid-19 che ha portato a ripetuti stravolgimeni del calendario, il WRC prova a tornare ad un andamento più tradizionale della stagione. Sono infatti 12 i rally previsti quest'anno, distribuiti tra gennaio e novembre in quattro continenti. Come purtroppo ben sappiamo, il coronavirus condiziona ancora pesantemente le nostre vite e così anche il calendario 2021 ha già subito delle modifiche prima ancora dell'avvio del campionato, e non è detto che saranno le ultime.

CONFERME E NOVITA' Dopo la tradizionale apertura con il Rally Monte Carlo, infatti, è saltato il Rally Svezia. A prenderne il posto un altro appuntamento scandinavo, nel quale la neve sarà senz'altro protagonista: l'Arctic Rally, in programma a fine febbraio oltre il Circolo Polare Artico, nientemeno che a casa di Babbo Natale, ossia a Rovaniemi. In primavera il WRC si sposterà poi a Zagabria per il Rally Croazia - evento ancora da confermare - prima di spostarsi in Portogallo e poi in Italia, per il confermatissimo Rally Sardegna. A fine giugno sarà poi, si spera, finalmente il momento del ritorno del Rally Safari Kenya, saltato lo scorso anno sempre a causa del Covid-19. L'estate si trascorrerà nel Nord Europa, con il Rally Estonia, il Millelaghi in Finlandia e infine con l'appuntamento belga del Rally D'Ypres, entrato e uscito dal calendario l'anno scorso e ora pronto a sostituire il Rally Gran Bretagna, in un weekend di agosto ancora da definire. In autunno gli ultimi tre eventi dell'anno che porteranno i protagonisti del Mondiale in tre continenti diversi: prima il Sudamerica, con il Rally Cile, poi l'Europa con il Rally Spagna e infine l'Asia con il Rally Giappone. Se la situazione legata alla pandemia dovesse portare a nuove modifiche, sono ben cinque le gare di riserva pronte a subentrare: Rally Grecia, Rally Turchia, Rally Argentina, Rally Lettonia e l'ACI Rally Monza, protagonista dell'atto finale della stagione 2020.

WRC, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL CAMPIONATO MONDIALE RALLY 2021