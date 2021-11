Rally Monza: continua il testa a testa Toyota, brivido per Neuville

RIBALTAMENTI CONTINUI La seconda giornata del Rally Monza si è aperta con il successo di Thierry Neuville nella SS8 - San Fermo 1. Il belga ha staccato di 1,7 secondi da Sebastien Ogier e di 3,4 Dani Sordo, con il francese che ha nuovamente scavalcato Elfyn Evans in testa alla classifica generale. Quadro ribaltato nella successiva SS9, la Selvino 1: questa volta è Evans a far segnare il miglior tempo, riprendendosi la leadership, con Ogier - che ha ammesso di aver corso senza rischiare troppo - terzo dietro a Sordo, mentre Neuville ha perso quasi 28 secondi dopo un errore che lo ha portato a colpire il guard rail e a girarsi in testacoda (foto sotto). Danni principalmente estetici per il belga, che però ha così perso il podio virtuale a favore di Dani Sordo. Il suo ritardo gioca anche a favore di Ogier, che ora ha 42 secondi di margine sul quarto posto: ricordiamo che con il podio il titolo sarebbe matematicamente suo anche senza bisogno di ottenere punti nella power stage finale.

GLI ALTRI Posizioni immutate invece alle spalle dei primi quattro, con Oliver Solberg che prosegue nel suo ottimo Rally Monza con la Hyundai conservando la quinta piazza davanti alla Toyota di Takamoto Katsuta. Teemu Suninen ha invece quasi annullato il distacco che lo separa dalla settimana posizione, ora occupata dalla Ford di Gus Greensmith. Appena fuori dalla top10, ha guadagnato una posizione Andrea Crugnola, ora undicesimo e a soli 8 secondi da Yves Rossel, a cui contende anche la vittoria del WRC3. In tarda mattinata è in programma il secondo passaggio su queste due prove, prima del trasferimento all'Autodromo di Monza.

RALLY MONZA 2021, CLASSIFICA DOPO SS9

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Elfyn Evans Toyota 2 Sebastien Ogier Toyota +2.3 3 Dani Sordo Hyundai +27.1 4 Thierry Neuville Hyundai +44.9 5 Oliver Solberg Hyundai +1:02.6 6 Takamoto Katsuta Toyota +1:21.3 7 Gus Greensmith Ford +1:42.4 8 Teemu Suninen Hyundai +1:44.0 9 Kalle Rovampera Toyota +2:39.6 10 Yves Rossel Citroen +5:50.6

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/11/2021