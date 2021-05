MESSE A NUDO Dopo la brillante peformance di Dacia Sandero Stepway, low cost nel prezzo ma non come preparazione atletica, dopo che anche Dacia Spring supera il test dell'alce meglio di altre elettriche, a sottoporsi alla classica prova dell'evitamento ostacolo è ora nuova Fiat 500, elettro-citycar che una low cost non è, che quindi ci aspettiamo essere equipaggiata di un grado di sicurezza attiva molto più che basic. Ebbene, quale il risultato? Parola alle immagini, il video è del magazine iberico km77.com.

IL PESO DEL PROGRESSO Rispetto alla versione a combustione interna, o meglio a 500 Hybrid, 500 elettrica (qui la nostra prova video) pesa qualcosa come circa 400 kg in più: 905 kg contro 1.290 gk. Il surplus è chiaramente dovuto alla presenza della batteria a ioni di litio, zavorra necessaria affinché l'auto avanzi senza collegarsi ad una presa di corrente per 300 km abbondanti. Nonostante il fardello che si porta appresso, i tester di km77.com sperimentano come 500e (qui a confronto con Honda e), sottoposta a una sterzata brusca alla velocità di 75 km/h, restituisca ugualmente transizioni fluide e un rollio moderato. Buona sembra la messa a punto delle sospensioni, mentre anche il controllo elettronico della stabilità appare ben calibrato. Un feeling di controllo e sicurezza permane anche a velocità leggermente più elevate (76-77 km/h), tuttavia il fenomeno del sottosterzo inizia ad essere accusato. Va sottolineato però come le gomme che calza l'esemplare oggetto del test - un set di Bridgestone EcoContact 6 - siano pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, e che quindi sacrificano la maggior aderenza in nome del risparmio di carburante.

IL VERDETTO Alla prova dello slalom, stando alle impressioni dei driver spagnoli Fiat 500e risulta agile: l'intervento dell'ESC è appena percettibile. Migliorabile, semmai, lo sterzo elettrico, non molto comunicativo, non - almeno - quanto un più tradizionale sterzo idraulico. Dettagli a parte, il Cinquino abbandona il Centro prove con la medaglietta al petto: batterie pesanti, ma non al punto da influenzare la dinamica in contesti di emergenza.