Fiat, tutta la gamma diventa rossa (anche in video)

Non si ferma l’onda rossa che ha travolto l’ex gruppo FCA: dopo la piccola citycar 500 (in tutte le configurazioni possibili, anche il monopattino 500 Iride), la Vespa e alcuni modelli Jeep e Ram, adesso l’intera gamma Fiat è disponibile anche nell’allestimento Product(RED). Caratterizzata, come tutti i prodotti che appoggiano la fondazione, dal colore rosso.

(Tipo)RED: visuale di 3/4 anteriore

La media italiana in versione Product(RED) è disponibile sia in versione cinque porte che station wagon: all’esterno si riconosce per il logo (RED) sui montanti centrali e la carrozzeria Rosso Passione con specchietti in tinta. Volendo passare un po’ più inosservati, (Tipo)RED è disponibile anche nelle tinte Grigio Colosseo, Bianco Gelato e Nero Cinema, ma sempre con gli specchietti rossi.

(Tipo)RED: la griglia dell'allestimento Cross

ROSSA ANCHE DENTRO All’interno, i rivestimenti dei sedili sono realizzati in tessuto Seaqual (ricavato dalle plastiche recuperate dai fondali degli oceani, e utilizzato anche su Lancia Ypsilon), con il monogramma Fiat e le impunture in colore rosso.

(Tipo)RED: i sedili in Seaqual

VEDI ANCHE

CROSS STATION Con il debutto dell’allestimento (RED) la gamma Tipo si allarga: è disponibile infatti da oggi anche in versione Cross Station Wagon, con lo stile crossover che caratterizza anche la versione cinque porte: fari Full LED davanti e dietro, dettagli cromo-satinati (maniglie esterne, barre sul tetto, minigonne, cornici dei fendinebbia), cerchi in lega da 17” e specchietti in tinta carrozzeria.

(Panda)RED: visuale di 3/4 anteriore

La nuova (Panda)RED si basa sull’allestimento City Cross e motorizzazione Mild Hybrid (qui la nostra prova): come (Tipo)RED è disponibile con il logo (RED) sul montante centrale, colore Rosso Passione e specchietti in tinta, rivestimenti dei sedili in Seaqual con cuciture rosse a contrasto. Invariate le altre specifiche del modello Cross: scudi paracolpi in tinta carrozzeria, barre longitudinali, cerchi da 15”, fendinebbia e luci diurne a LED. All’interno radio da 7” con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico.

(500X)RED 2022: il nuovo logo frontale

Per il nuovo anno cambia leggermente Fiat 500X, che presenta il nuovo logo 500 davanti, e la nuova scritta Fiat sul portellone posteriore: due piccoli dettagli che la distinguono rispetto al modello dell’anno scorso, e che si rifanno alla 500 elettrica. Come sempre, il crossover 500X è disponibile negli allestimenti Cult, Club, Cross e Sport e con la variante di carrozzeria soft top.

(500X)RED 2022: la fascia rossa della plancia

IGIENIZZA TUTTO Insolito, ma utilissimo di questi tempi, il Sanitizing Glove Box, il cassetto del passeggero con lampada a raggi UV-C che elimina il 99% di virus e batteri dagli oggetti dopo un’esposizione di pochi secondi. La lampada UV è montata all’interno del vano portaoggetti del cruscotto, e permette di sanificare rapidamente smartphone, chiavi di casa e altri piccoli oggetti di uso quotidiano: basta inserirli nel cassettino, chiuderlo e azionare la lampada tramite il pulsante posto sulla console centrale. Il ciclo di irradiazione dura tre minuti, e un segnale acustico avverte quando è stato completato.

(FIAT)RED: le nuove Panda e Tipo

I modelli MY2022 della gamma (FIAT)RED prevedono di serie un filtro dell’impianto di climatizzazione che impedisce la ri-aerosolizzazione all’interno dell’abitacolo. In aggiunta a questo, volante e sedili vengono trattati con sostanze biocide contro virus e batteri. Ai clienti viene inoltre fornito un Welcome Kit che comprende un dispenser personalizzato e la cover chiavi specifica (RED).

La fondazione è stata inizialmente fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006 per contrastare la lotta all’AIDS, e da allora si occupa di raccogliere fondi per il Global Fund a tutela della salute di tutto il pianeta. Tra i partner di (RED) troviamo Amazon, Apple, Beats by Dr. Dre, eos, Louis Vuitton, Montblanc, Primark, Starbucks, Fiat, Jeep, RAM, U-Mask e Vespa. A oggi la fondazione ha raccolto quasi 700 milioni di dollari: i soldi così raccolti vanno direttamente a sostegno dei sistemi sanitari e dei programmi salvavita nelle comunità in cui le pandemie colpiscono più duramente.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/01/2022