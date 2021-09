Product(RED)

Non solo Fiat 500 (in tutte le versioni e configurazioni possibili): la collaborazione tra RED, la fondazione di Bono degli U2 e il gruppo FCA - ora Stellantis - prosegue e si allarga ai marchi Jeep e Ram, che porteranno sul mercato nuovi modelli completamente rossi, a sostegno della lotta alle emergenze sanitarie mondiali, dall’AIDS al Covid -19.

Jeep (RED) Compass, a sostegno della lotta contro la pandemia

IL MARCHIO JEEP Due i modelli interessati dalla campagna: Jeep (RED) Compass 2022, che arriverà inizialmente negli USA nei primi mesi del prossimo anno, e seguita a breve distanza da Jeep (RED) Renegade in Stati Uniti e Canada. Quest’ultima arriverà anche in Europa a metà del prossimo anno. Come le altre auto del gruppo che partecipano a questa iniziativa, anche le Jeep saranno in colore rosso, con dettagli esclusivi del marchio (RED) tra cui il badge all'esterno e all’interno di ciascun modello.

IL MARCHIO RAM I veicoli Ram non sono distribuiti ufficialmente in Europa: il pick-up Ram 1500 Limited (RED), basato sul modello Ram 1500 Limited Night, arriverà sul mercato americano entro la fine dell’anno.

Jeep (RED) Compass, dettaglio del cofano

LE ALTRE INIZIATIVE Oltre alle automobili vere e proprie, i marchi Fiat, Jeep e Ram contribuiranno a sostenere l’operato della fondazione con un contributo di 4 milioni di dollari spalmato nei prossimi tre anni. Da ultimo, il marchio Jeep ha lanciato oggi una nuova campagna promozionale “Red Mission”, realizzata in collaborazione con Migrante Agency, per la tutela della vita sulla Terra.

LA FONDAZIONE (RED) collabora da quindici anni con brand e personalità di spicco per raccogliere fondi. Tra di loro ci sono Amazon, Apple, Bank of America, Beats by Dr. Dre, Buffalo Games, eos, Girl Skateboards, The Honey Pot Co., Louis Vuitton, Montblanc, Primark, Starbucks, Telcel, Therabody, U-Mask e Vespa. Ad oggi, (RED) ha raccolto poco meno di 700 milioni di dollari per il Global Fund, aiutando più di 220 milioni di persone.

Jeep (RED) Compass, il badge sul portellone

PAROLA DI BONO “Questa partnership con FIAT, Jeep e Ram è un potente strumento nelle mani di (RED) per la lotta contro le pandemie e contro l’indifferenza che le alimenta. È difficile credere che a 15 anni dalla fondazione di (RED) si stia ora lottando contro un altro virus, ma è ancora più dura vedere come il “virus” dell’ingiustizia, che da sempre contraddistingue la pandemia di AIDS, persista ancora durante il COVID'', ha affermato Bono, co-fondatore (RED). ''Meno del 5% della popolazione in Africa è completamente vaccinato, mentre i vaccini proliferano in Europa e America. Dobbiamo fare di più, e in fretta, per supportare le centinaia di milioni di persone che ancora non hanno accesso ai vaccini, alle terapie o non dispongono a sufficienza dei dispositivi di protezione. Perché finché questa pandemia non verrà sconfitta ovunque, nessuno potrà sentirsi al sicuro in nessun luogo”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/09/2021