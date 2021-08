4X4 GREEN Con l’avanzare inesorabile dell’elettrificazione, anche Jeep si è adeguata: per lo storico marchio USA (ora all’interno della galassia Stellantis) la trazione integrale 4x4 si identifica con la sigla 4xe, che indica i modelli plug-in con trazione integrale eAWD, che abbiamo provato e che vi spieghiamo per filo e per segno nel nostro approfondimento. Oltre che nel fuoristrada, i veicoli Jeep 4xe rappresentano anche la risposta del brand alla sempre più pressante richiesta di mobilità sostenibile, con la possibilità di muoversi a emissioni zero in modalità elettrica. L’abbiamo verificato nella nostra prova del commuter su Jeep Renegade e Jeep Compass.

INCENTIVI PER JEEP E sono proprio i due modelli più popolari di Jeep i protagonisti della nuova tornata di incentivi, recentemente rinnovati dal Governo nel Decreto Sostegni bis: entrambi vantano emissioni inferiori ai 60 grammi di CO2, e rientrano pertanto tra le vetture che beneficiano dell’incentivo statale che prevede 2.000 euro in caso di rottamazione – 1.000 senza rottamazione – che si sommano all’ecobonus di 2.500 euro con rottamazione – 1.500 senza rottamazione.





NON SOLO PLUG-IN Gli incentivi però non si limitano alle plug-in, ma coinvolgono anche Renegade e Compass con motorizzazione 1.6 Multijet, almeno per i modelli che non superano i 135 grammi di CO2. Nello specifico, si tratta di Renegade in allestimento Longitude o Limited con cerchi 17”, o Compass in allestimento Longitude, Business o Limited (con cerchi da 17”).

ANCHE PER GLI N1 Da ultimo, segnaliamo che i nuovi incentivi riguardano anche i veicoli commerciali leggeri, ossia con omologazione N1, il che fa rientrare nel “giro ecobonus” anche Jeep Gladiator, il pick-up con propulsore MultiJet V6 da 3.0 litri, con 264 CV di potenza e 600 Nm di coppia e omologato Euro 6D. Per questo modello è previsto un incentivo di 2.000 euro in caso di rottamazione, e 1.200 euro senza rottamazione. Come per le altre auto, a meno di esaurimento fondi gli incentivi sono validi per i contratti stipulati entro al 31 dicembre 2021.

PER SAPERNE DI PIÙ Per maggiori informazioni, non perdetevi il nostro approfondimento su tutti gli incentivi varati dal Governo, che riguardano sia le auto nuove che quelle usate.