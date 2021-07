Ha il fascino di un'icona e la tecnologia del nuovo millennio, la nuova Jeep Wrangler 4xe plug-in hybrid (qui la prova), e negli USA ha decisamente colpito nel segno. Lo dimostra quanto affermato dal CEO di Jeep Christian Meunier: da quando sono stati aperti gli ordini, la domanda per il fuoristrada elettrificato è stata così alta che il Wrangler 4x è già l'ibrido plug-in più venduto in America e tutta la produzione 2021 è già completamente esaurita. Sold out!

MEGLIO DELLA PRIUS Meunier ha fatto l'annuncio nel corso dello Stellantis EV Day, lo stesso evento in cui è stata annunciata la prima Jeep Wrangler completamente elettrica (guarda il video qui sopra). E c'è di più: sul mercato americano, nei primi quattro mesi dell'anno, la Wrangler 4xe ha persino superato le vendite della ben più popolare Toyota Prius. Difficile che possa ripetere l'exploit in Europa, ma di certo, per ora, il suo successo ha superato le aspettative della stessa Jeep.