Leggi 4xe e pensi a un 4x4 di tipo elettrico, come sulle Jeep Renegade 4xe (qui la prova in video) e Compass (ecco il video del test). Ma per l'auto-simbolo della guida in fuoristrada Jeep cambia percorso, sfruttando l'elettrificazione per esaltare le prestazioni di un 4x4 tradizionale: non per snaturarlo. E se la nuova Jeep Wrangler 4xe Unlimited plug-in hybrid strizza l'occhio anche a un casa-lavoro a emissioni (locali) zero, quando la strada finisce sa farsi riconoscere.

Gli ingredienti sono presto detti: un 4 cilindri turbo a benzina da 2 litri accopiato a due motori elettrici. Che sono lì per dargli prestazioni degne di un V8 di scuola americana, non per ottenere una trazione integrale attraverso qualche scorciatoia. Uno, da 62 cavalli, è montato al posto dell'alternatore e collegato al motore tramite una cinghia: come sulle auto mild hybrid svolge anche le funzioni di start & stop al semaforo, ma con ben altra potenza da sfoderare quando serve.

L'ELETTRIFICAZIONE È A MONTE L'altro, da 145 cavalli, è nel cambio. Ciò significa che tutta l'elettrificazione avviene a monte della mitica trazione integrale delle Wrangler e dunque non la stravolge. In pratica interviene solo sul motore, ottimizzandone erogazione e consumi. Nessun compromesso sul fronte dei guadi: la profondità massima è di 76 cm, grazie a tutta la parte elettrica a tenuta stagna.

380 CV a 5.250 giri e 637 Nm a 3.000 giri sono numeri da grosso calibro e lo 0-100 km/h in 6,4 secondi testimonia che lo sprint non manca certo alla Wrangler. Che tuttavia non ha una guida da SUV sportivo, ma mantiene un piglio da fuoristrada duro e puro. Sensibile alle ondulazioni dell'asfalto, alla velocità e al vento laterale, con quelle fiancate alte e dritte che si ritrova, richiede più correzioni con il volante delle normali auto moderne.

PIACERE, SI GUIDA Il piacere di guidarla passa per altre gratificazioni: la posizione rialzatissima e ultra panoramica in primis, che in città dà l'impressione di poter passare sul tetto delle altre auto. La forma del cofano nasconde alla vista i parafanghi a sbalzo, fa sì che serva un po' di tempo per capire bene gli ingombri e muoversi con scioltezza nei centri storici, ma il comfort non è niente male, pur al netto di una rumorosità leggermente superiore al normale per via del hard-top rimovibile, di serie sulla Wrangler 4xe Sahara, e di quello in tela della Rubicon.

COSA LE DISTINGUE Già, perché qui le versioni sono due. Entrambe hanno le marce ridotte e il Selec Speed Control, una sorta di cruise control per il fuoristrada, utile in salita e in discesa. Ma chiaramente la Rubicon è meglio attrezzata per il fuoristrada estremo. Laddove la Wrangler 4xe Sahara si accontenta del sistema di trazione Selec-Trac con differenziale posteriore a slittamento limitato Track-Lok, la Rubicon vanta:

il sistema Rock-Trac con rapporto accorciato

il bloccaggio elettrico Tru-Lok dei differenziali anteriore e posteriore

assetto rialzato di 11 mm

sospensioni e assali differenti

barra anteriore che si può disconnettere per migliorare la trazione sui fondi più sconnessi

gomme tassellate Mud Terrain su cerchi da 17” in luogo degli All Season su cerchi da 18”

Chiaramente con la trasmissione maggiormente demoltiplicata la velocità massima scende da 177 a 156 km/h, ma le Wrangler non sono comunque auto che ti invogliano a sperimentare le massime velocità sulle autobahn tedesche senza limiti.

AUTONOMIA E TEMPI DI RICARICA I consumi, come su tutte le auto plug-in hybrid, dipendono da quanto si riesce a sfruttare l'autonomia della batteria, che con i suoi 17,3 kWh consente circa 45 km di guida puramente elettrica nel ciclo misto WLTP e oltre 50 km nel ciclo urbano. Per una ricarica completa servono circa 3 ore da colonnina o wallbox a 7,4 kW, tempi che si allungano fino a circa 7,5 ore se si ha a disposizione una normale presa domestica.

FATENE BUON USO Con la tariffa giusta per la corrente elettrica (ce ne sono che si avvicinano ai 20 centesimi di euro al kWh) la Wrangler 4xe diventa un'auto interessante anche per il casa-ufficio. Certo, è bene ricordare che se non volete o non potete ricaricare, non è il caso di puntare su un'ibrida ricaricabile, altrimenti il peso in più di motori e batterie, che fanno salire i consumi, e le risorse necessarie per la costruzione del veicolo rendono il tutto sconveniente tanto per il portafogli quanto per l'ambiente.

I CONSUMI AL LIMITE Nello specifico, la Wrangler 4xe pesa circa 2,3 tonnellate, ossia circa 3 quintali in più delle sorelle a motore tradizionale: se non ricaricate proprio mai potete aspettarvi che i consumi finiscano per livellarsi sui 14,5 l/100 km in città e 12,5 l/100 km in autostrada a 130 km/h costanti, come ho misurato dal computer di bordo. Ma non è questo il modo corretto di usare una PHEV.

SUA ALTEZZA, LA WRANGLER Di che pasta è fatta veramente la Wrangler plug-in me ne accorgo quando abbandono il nastro d'asfalto e mi lancio in fuoristrada: qui gli angoli da vero fuoristrada e l'altezza da terra - circa 24 cm per la Sahara e circa 25 cm per la Rubicon - mi permettono di affrontare i fondi accidentati senza troppi pensieri. E anche quando il terreno si fa più impegnativo il senso di sicurezza che provo è assoluto.

COMANDI ROTANTI? NO GRAZIE Certo la Wrangler è un veicolo specialistico: laddove i SUV hanno pomelli con varie posizioni per predisporre automaticamente il veicolo al tipo di terreno, qui ho a disposizione la classica leva di comando meccanica accanto a quella del cambio, con in più i controlli per il blocco dei differenziali e il disaccoppiamento della barra anti-rollio. Insomma, devo essere io a sapere cosa fare e come predisporre il mezzo in base all'ostacolo. Inoltre, come ben sanno i fuoristradisti esperti, la leva della trasmissione è dura da azionare, funziona meglio se prima metto il cambio in folle e non sempre aggancia gli ingranaggi al primo colpo: se non presto attenzione rischio di trovarmi con il motore scollegato dalle ruote.

LA MAGIA DELL'ELETTRICO IN OFF-ROAD Però a guidarla nel suo elemento naturale la Wrangler 4xe è uno spettacolo: uno spettacolo ancora più... spettacolare se attivo la modalità di guida elettrica, che mi permette di gironzolare per le mulattiere senza fare rumore, godendomi solo le suggestioni della natura. E anche se con le marce ridotte, sulla versione Rubicon che le ha ancora più corte, l'acceleratore è a volte un po' brusco nelle ripartenze, l'aiuto dei motori elettrici permette di dosare la potenza a meraviglia. E quando la batteria è agli sgoccioli? Nessun problema: non avrò a disposizione tutta la potenza, ma l'auto e la sua trazione funzionano benissimo anche in modalità di guida ibrida.

A bordo le sedute molto alte e vetrature decisamente ampie danno un senso di grande respiro. Quanto ad arredi e dotazioni, innovazione e tradizione trovano una felice sintesi. I primi hanno un design che richiama ai fuoristrada classici e i materiali badano più a concretezza e robustezza che al lusso, ma l'infotainment U-Connect da 8,4 pollici è standard, con Android Auto e Apple CarPlay, navigatore e un impianto audio Alpine con 9 altoparlanti e subwoofer da 552 W.

ABITABILITÀ Forse l'abitacolo è meno spazioso di quello che ci si aspetta da un'auto di 4,88 m, per 1,89 m di larghezza e 1,84 m di altezza (6 cm in più per la Rubicon), ma lo spazio per quattro passeggeri non manca. Anche il quinto sta abbastanza largo, va detto, grazie ai fianchi dell'auto verticali che ampliano il padiglione all'altezza delle spalle, ma il mobiletto centrale rimane piuttosto invadente e ruba spazio anche più del tunnel della trasmissione. Bene il bagagliaio, che non perde nulla rispetto alle versioni a motore tradizionale, perché la batteria del sistema plug-in è sotto i sedili posteriori. La capacità va da 533 litri con tutti i sedili in posizione a 1.910 litri con gli schienali posteriori reclinati.

I prezzi per la Jeep Wrangler Unlimited 4xe partono da 69.550 euro per la turistica Sahara, che ha di serie il tetto rigido rimovibile, e 1.500 euro in più per la Rubicon che ha la capote in tela. 10 le tinte disponibili, con un menu degli accessori firmato Mopar che conta circa un centinaio di proposte per la personalizzazione. Attenzione: i cavalli elettrici sono gratis per il fisco, ma la Wrangler plug-in hybrid non schiva il superbollo, visto che il suo duemila turbo ha 272 CV vecchia scuola, che superano il tetto per l'esenzione.