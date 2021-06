CRIPTO-POST Generare attesa nei confronti di una novità è una tecnica che nel manuale del perfetto ufficio marketing si trova a pagina 1. E Jeep, di social media marketing, si intende eccome. L'ultima trovata è un rebus sottoforma di post Twitter: che significa il cartello in foto, che significa poi quella cifra? Il segnale stradale raffigura inequivocabilmente la sagoma di una Jeep Wrangler (priva di tettuccio...). Sotto di essa, una freccia punta verso l'alto. A fianco, il numero 40.4.

A sign of things to come. pic.twitter.com/IVD2UwNbpk — Jeep (@Jeep) June 21, 2021



SUA ALTEZZA JEEP? Che qualcosa stia bollendo in pentola, ci aiuta a realizzarlo il testo di accompagnamento al post. In italiano: ''Un segnale di cose in arrivo''. Sì, ma quali cose? E inizia la caccia al tesoro. Visto il soggetto, la risposta più ovvia sarebbe un aumento di alcune cifre (presumibilmente espresse in polliici) relative alle proprietà in fuoristrada. Non è l'altezza da terra, poiché Jeep Wrangler Rubicon 392 ha attualmente 10,3 pollici di spazio libero. Non è nemmeno la profondità di guado: un valore di 40,4 pollici significherebbe un aumento di 10,4 pollici rispetto al modello standard. Troppi per crederci.

LONG RANGE JEEP? Altra teoria sulla quale la community sta speculando è relativa a nuova Wrangler full electric. In edizione plug-in hybrid (Wrangler 4xe, vedi nostro video test drive), l'icona a Stelle e Strisce dell'offroad è equipaggiata di una batteria da 17,3 kWh, cioè un contenuto energetico sufficiente a un'autonomia elettrica di circa 33 km. La cifra riportata sul cartello potrebbe dunque riferirsi alla portata della batteria di Wrangler Magneto: con 40,4 kWh di capacità, l'autonomia aumenterebbe fino a 240 km. Forse, invece, siamo fuori strada. Forse, il segreto è nel disegno...

...O OPEN AIR JEEP? Perché la sagoma di Wrangler non ha un tetto? Jeep passerà finalmente dalle concept ai fatti, introducendo una Wrangler Roadster destinata alla produzione di serie? 40,4 potrebbe indicare il prezzo di listino di 40.400 dollari. Ma sono tutte solo ipotesi, la verità è che il marketing di Jeep ha svolto al meglio il proprio compito. Costringendo tutti ad aspettare il prossimo post. Che aggiungerà informazioni, ma che ancora una volta - se il piano funzionerà - non svelerà fino in fondo cosa si nasconde dietro l'angolo. Anzi, ci depisterà.