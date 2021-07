CORRENTE DI PENSIERO Il nuovo slogan parla chiaro: ''Zero Emission Freedom'', che in italiano si trasforma in ''Zero Emissioni, 100% Libertà''. Anche il più ''macho'' dei marchi Stellantis manifesta a poco a poco il proprio lato più gentile, e - come è noto - pure Jeep Grand Cherokee declinerà la propria offerta anche nella versione plug-in hybrid. Nel corso dell’EV Day 2021 apparecchiato dal Gruppo euro-americano, Jeep svela le prime immagini: nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è raffigurata nella posa naturale di ogni ibrida ricaricabile, ovvero al ''guinzaglio'' di una presa di corrente.

COUNTDOWN La quinta generazione della gamma Grand Cherokee sarà presentata ufficialmente in occasione dell’edizione 2021 del Salone Internazionale dell’Automobile di New York, in programma - in via del tutto eccezionale, visto l'anno eccezionale - nella seconda metà di agosto. La produzione prenderà il via in autunno nello stabilimento Jeep di Jefferson North: il debutto in Italia è in programma per il 2022.

WRANGLER 4XE DOCET Stellantis ancora non si sbottona in materia di soluzioni tecniche. Come già ipotizzato qualche settimana fa, quando pubblicammo le foto spia di un prototipo ancora camuffato, il propulsore elettrificato di nuova Jeep Grand Cherokee 4xe dovrebbe essere una clonazione di quello di Wrangler 4xe, modello equipaggiato da un 2,0 litri quattro cilindri turbo benzina abbinato a due motori elettrici, potenza di sistema di 380 CV a 5.250 giri e 637 Nm di coppia a 3.000 giri. Wrangler plug-in assicura 45 km di autonomia elettrica in fuoristrada e oltre 50 km nel ciclo urbano, grazie alla sua batteria da 17,3 kWh. Siamo pronti a scommettere che Grand Cherokee 4xe non si allontanerà troppo dalle performance della cugina da off-raod.