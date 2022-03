Fiat Panda: l'immortale

L'abbiamo vista, nelle sue incarnazioni del passato, combattere eroicamente contro una Ferrari SF90 sulla neve (qui il video) e vestirsi alla moda per il jet set di St Moritz: la Fiat Panda è una di quelle auto che attraversa i decenni consolidando il suo mito, invece di invecchiare. Ma in quest'epoca di rinnovamento selvaggio può forse stupire che l''attuale generazione dell'utilitaria torinese non sia destinata a passare il testimone tanto presto, come invece si vociferava nel corso della scorsa estate. La notizia è stata diffusa dalla stessa Stellantis in occasione di un incontro a Roma con il Ministero dello Sviluppo Economico e le Parti Sociali: l'attuale generazione della Fiat Panda rimarrà in produzione nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, addirittura fino al 2026, incurante di avere - già oggi - ben dieci anni sul groppone.

Fiat Panda Cross

L'ULTIMO AGGIORNAMENTO Introdotta nel 2011, la Panda attuale è quella di terza generazione. Nel 2020 ha ricevuto l'ultimo aggiornamento con l'introduzione della motorizzazione mild-hybrid 1.0 a tre cilindri da 70 CV e degli allestimenti Panda Sport (qui la prova), Panda City Life (foto sotto) e Panda Cross (sopra). L'elettrificazione leggera la mantiene in gioco anche dal punto di vista dell'immagine e si affianca alle versioni con motore bicilindrico Twinair a metano da 0,9 litri e al 1,2 litri Fire benzina/GPL, con la trazione integrale disponibile per alcune versioni.

Fiat Panda City Life

E LA NUOVA PANDA EV? Tutto questo getta nuove luci e nuove ombre sulle voci che già circolavano la scorsa estate, secondo cui sarebbe imminente l'arrivo di una nuova Panda 100% elettrica basata sul concept Fiat Centoventi (foto sotto), che ha debuttato al Salone di Ginevra 2019 e avrebbe già ottenuto il via libera per la produzione nel 2020. Tutto rimandato al 2026, quando la Panda attuale - ormai quindicenne - sarà costretta ad abdicare? Non è detto. Se ricordate, la Fiat 500 elettrica è arrivata seguendo un percorso parallelo a quello dei modelli a motore tradizionale: non come sostituta, bensì come alternativa.

Fiat Centoventi Concept

QUANDO POTREBBE ARRIVARE La nuova, ipotetica, Panda elettrica potrebbe seguire lo stesso percorso. Con un'importante differenza, però: se per 500 elettrica è stata introdotta una piattaforma ad hoc, la nuova Panda a batterie sarà certamente allestita su una piattaforma comune del Gruppo Stellantis. Ciò significa che sotto non troveremo la base meccanica dell'attuale 500e, ma qualcosa di diverso. Sulla tempistica per il suo arrivo possiamo fare ipotesi sulla base delle dichiarazioni di Stellantis, che si è detta intenzionata a lanciare un nuovo modello all'anno a marchio Fiat a partire dal 2023 e che ciascuno di essi sarà proposto anche in versione full electric. Se sarà proprio la Panda EV ad aprire le danze non è dato sapere, ma è difficile pensare che il suo lancio possa essere rimandato oltre il 2024. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/03/2022