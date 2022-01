Honda N-Van Compo, il micro-camper più corto della Fiat Panda

Da un minuscolo van lungo appena 3,40 metri, l'azienda specializzata giapponese White House ricava uno strabiliante micro-camper dotato di tutti i comfort. Il risultato lo vedete nelle immagini: Honda N-Van Compo è 25 centimetri più corto di una Fiat Panda, eppure può avere fino a quattro posti letto, grazie a una progettazione degli spazi interni che lascia strabiliati.

Honda N-Van Compo: lavandino e frigo

LETTO COMPONIBILE La tenda da tetto a scomparsa, a cui si accede dall'interno del van, ha un sistema di riscaldamento dedicato, ma è solo la punta dell'iceberg: la vera magia avviene dentro, dove materassini modulari e componibili permettono di far dormire due persone al piano di sotto, su un ripiano che in pianta è grande quasi quanto l'intero spazio interno del furgone. Basta girare il sedile del conducente, che ruota sulla sua base, per trovare il punto d'appoggio necessario.

Honda N-Van Compo è equipaggiato di tutto: dal lavandino al forno a microonde

LE DOTAZIONI Gli acquirenti possono scegliere tra diverse soluzioni d'arredo per gli interni. La più attrezzata si chiama Style-One e prevede vari ripostigli sopraelevati, due lavandini, un serbatoio per l'acqua dolce, un forno a microonde, un frigorifero, un pannello solare, un tavolo e porte a zanzariera. Una tenda da sole opzionale permette di creare una sorta di veranda sul lato del furgoncino. L'allestimento Style-Two prevede l'attrezzatura da cucina spostata sul lato del furgoncino, per ottenere in cambio scaffalature più ampie.

Honda N-Van Compo ha la veranda incorporata

I PREZZI A spingere il micro-camper provvede un tre cilindri in linea da 658 cc, che eroga 53 cavalli in versione base aspirata o 64 cavalli nella variante turbo. In gamma non manca l'opzione 4x4. I prezzi arrivano a circa 26.900 euro per l'allestimento Style-One e 26.450 euro per lo Style-Two, con una versione all'osso chiamata Cabin priva di tenda e pannello solare - con lavello, microonde e frigorifero offerti in opzione - che attacca a meno di 24.900 euro. Sfortunatamente tutto ciò non è importato in Italia. Ma se pianificate una vacanza itinerante in Giappone potrebbe essere un buon compagno di viaggio (qui la nostra video-guida per camperisti alle prime armi).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/01/2022