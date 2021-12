Volkswagen ID. California: elettrico anche il camper. Ma da quando?

Dal furgoncino per trasporto merci al pullmino per trasporto esseri umani, il passo è breve. Spesso, basta riarredare l'abitacolo, et voilà: dal van, al camper van. In operazioni del genere, Volkswagen già ha una certa esperienza. In ambito di propulsione elettrica, a sua volta il marchio muove passi avanti. Presto, arriverà il momento di incrociare tutte queste ''skill''. E farle confluire in un prodotto solo. Che si chiamerà ID. California e - facile - impersonerà il primo esempio di e-camper sul mercato.

Nuovo VW ''Bull''i: sarà fatto così?

BUSINESS PLAN Annunciato a margine della riunione del Consiglio di Sorveglianza di Volkswagen, il ''Bulli'' del Terzo Millennio sarà costruito nello stabilimento VW di Hannover su una nuova linea di assemblaggio, la stessa sulla quale, inizialmente, prenderà forma il furgone elettrico ID.Buzz, sia in edizione passenger (People Mover), sia commerciale (Cargo).

VW ID. Buzz, le nostre foto spia

VEDI IL BUZZ I dettagli tecnici e stilistici del nuovo full electric camper devono ovviamente ancora essere svelati: tutto ciò che sappiamo è relativo ad ID. Buzz, il punto di partenza. Un prototipo di ID. Buzz è stato avvistato pochi giorni fa, confermando come la versione di produzione manterrà l'aspetto complessivo della concept. Basato dunque sulla piattaforma MEB del Gruppo, si declinerà in una gamma di batterie di dimensioni tra 48 kWh e 111 kWh, la maggiore delle quali si dice restituirà un'autonomia massima di circa 550 km. Sul pronipote dell'iconico camper Tipo 2 degli anni '50, il peso aggiuntivo delle finiture interne e dell'attrezzatura da campeggio potrebbe leggermente ridurre il grado di percorrenza. Versioni a motore singolo da 201 CV a trazione posteriore e a doppio motore con trazione integrale. Supporto alla ricarica rapida: spunta verde.

SALA D'ATTESA Salvo inconvenienti, la produzione in serie di ID. Buzz partirà nel corso del 2022. Per ID. California, tempi invece ben più dilatati: si parla della ''seconda metà di questo decennio”. Fino al 2026-2027, insomma, mettiamoci il cuore in pace. Ma fantasticare è gratis.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/12/2021